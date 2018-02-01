بعد الطفلة آية رباعة ديال البنات شرملو بنت فحمام شعبي ! ﻿

قامت أربع فتيات ب''شرملة'' فتاة أخرى على مستوى الوجه بواسطة الأظافر بعد خصام بإحدى الحمامات الشعبية بمدينة القنيطرة.

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قامت أربع فتيات ب"شرملة" فتاة أخرى على مستوى الوجه بواسطة الأظافر بعد خصام بإحدى الحمامات الشعبية بمدينة القنيطرة.

وحسب بعض المصادر فإن أربع فتيات قمن مساء أمس الاثنين بالاعتداء على فتاة أخرى بالحمام الشعبي "الخيرية" المتواجد بمنطقة العلامة بعد نزاع تافه على "سطل " ماء حيث تقدمت الضحية بشكاية في الموضوع لدى السلطات الأمنية بالدائرة الثالثة بنفس المنطقة.

ويشار إلى أن مدينة القنيطرة عرفت في الآونة الأخيرة عدة اعتداءات بين الفتيات بواسطة الأسلحة البيضاء آخرها حادث الاعتداء على الطفلة آية التي "شرملتها" زميلتها في الدراسة ب "زيزوار" على مستوى الوجه مما سبب لها ندبة جد خطيرة استدعت تدخل الجراحة التجميلية.