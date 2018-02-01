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انتباه...ممنوع على النادلات ومسيرات المقاهي ممارسة السياسة

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 16:21 انتباه...ممنوع على النادلات ومسيرات المقاهي ممارسة السياسة | بوليتيك
انتباه...ممنوع على النادلات ومسيرات المقاهي ممارسة السياسة
''إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة''. .هذا هو حال بعض الأجسام الغريبة والعجيبة التي ترامت على مهنة الصحافة قسرا، لا لشيء سوى لضرب الأخرين والمس بكرامتهم للتشكيك في مواقعهم والتشويش على

شــوف تيفي:

 "إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة". .هذا هو حال بعض الأجسام الغريبة والعجيبة التي ترامت على مهنة الصحافة قسرا، لا لشيء سوى لضرب الأخرين والمس بكرامتهم للتشكيك في مواقعهم والتشويش على مسؤولياتهم السياسية الجديدة بالمغرب كما في خارجه، وذلك بعدما تحول فضاء الممارسة الصحفية إلى مجال مفتوح للأسف الشديد، في وجه من هب ودب، لخلق مواقع إلكترونية لا تربط العاملين بها أية صلة بمهنة المتاعب التي تستلزم قبل كل شىء احترام هوية الإنسان والتحلي بأخلاقيات وضوابط إنتاج المادة الخبرية بحيادية وتجرد.

القصد هنا عائشة الكرحي التي تم انتخابها على رأس الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي بإسبانيا، إذ عوض أن يتم التنويه بها كامرأة مغربية مستثمرة في قطاع تجاري معين بالجارة الإسبانية، استطاعت أن تلج المجال السياسي من بوابة حزب تاريخي يسعى لتمثيل جاليته بالخارج، فوجئنا بعبارات الإستنكار التي تضمنتها بعض المقالات "غير الصحفية" المدونة على صفحات بعض المواقع المنتسبة لمهنة الصحافة ضدا عن المهنية ، ومعها أيضا ردود أفعال بعض أعداء نجاح المرأة، وهي العبارات التي انتقدت ارتقاء عائشة الكرجي لهذا المنصب الحزبي، بمبرر أنها تعمل نادلة وتمتلك حانة وأنها انتهازية تسعى لدخول البرلمان، إلى جانب كونها لا تتوفر على مستوى دراسي وأنها كانت ضمن الفتيات المغربيات اللواتي تم إرسالهن إلى إسبانيا لجني الفواكه وغير ذلك من المبررات التي لا تستند إلى منطق التبرير.

ما هذا الإنحطاط الفكري التي وصلنا إليه؟ أليس من حق المرأة المغربية النادلة أو التي عملت في جني الفواكه أن تلج العمل السياسي؟ من المؤكد أن المواقف الإقصائية التي تستند على التمييز والتقليل من الشأن المهني والتعليمي للإنسان داخل المواقع الإلكترونية التي يشتغل بها الطارئين على المهنة ، هي مواقف منبوذة لا تخدم مصلحة بلادنا التي تتطلع جاهدة إلى تحفيز الشباب والنساء على الإنخراط في العمل السياسي ومحاربة ظاهرة العزوف الإنتخابي، ما دامت حاجة المغاربة ماسة إلى الأشخاص القادرين على خدمة القضايا التنموية للمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبيعة وظيفتهم أم مستواهم التعليمي.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مواقف هؤلاء العدميين والمعادين لتقدم المرأة في المجال السياسي والإقتصادي، قابلتها مواقف متبصرة ترد على منتقدي انتخاب عائشة الكرحي في منصب الكاتبة الإقليمية للحزب بدولة إسبانيا، وهي المواقف التي اعتبرت في تدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه من حق المعنية بالأمر من الناحية القانونية والدستورية أن تطمح إلى تقلد مناصب سياسية وتمثيل حزبها ووطنها من مختلف المواقع كيفما كانت طبيعة المهنة التي تشتغل بها ومهما كان مستواها التعليمي،.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سياسية الاتحاد الاشتراكي اسبانيا رفض نادلة ممارسة السياسة

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