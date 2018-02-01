مثير.. لاعبو الوداد لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ أكتوبر الماضي ﻿

يعاني نادي الوداد البيضاوي فرع كرة السلة، الإهمال من طرف المكتب المديري للفريق، بحيث إن معظم اللاعبين لم يتوصلوا بأبسط حقوقهم المادية لما يزيد عن سبعة أشهر.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

يعاني نادي الوداد البيضاوي فرع كرة السلة، الإهمال من طرف المكتب المديري للفريق، بحيث إن معظم اللاعبين لم يتوصلوا بأبسط حقوقهم المادية لما يزيد عن سبعة أشهر.

وكشف مصدر داخل الفريق في حديثه لشوف سبور، أن المكتب المديريلا يقدم الدعم لهذا الفرع الشيء الذي أثر على مستوى اللاعبين موضحا أن جل اللاعبين لم يتسلموا حقوقهم المتمثلة منذ شهر أكتوبر الماضي إضافة إلى منح ورواتب الموسم الماضي.

وتابع قائلا :" اللاعبون سئموا من الوعود "الكاذبة " من طرف مكتب الفريق بحيث أن الظروف لا تساعد اللاعبين على تقديم الأفضل ورغم ذلك فإنهم قدموا كل ما في وسعهم من أجل إبعاد الوداد عن منطقة الخطر.