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النائب البرلماني عبد المجيد الفاسي يكشف ببرلمان كوريا الجنوبية عن الدور الريادي للملك محمد السادس

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 15:26 النائب البرلماني عبد المجيد الفاسي يكشف ببرلمان كوريا الجنوبية عن الدور الريادي للملك محمد السادس | بوليتيك
النائب البرلماني عبد المجيد الفاسي يكشف ببرلمان كوريا الجنوبية عن الدور الريادي للملك محمد السادس
كشف النائب البرلماني عبد المجيد الفاسي، مؤخرا، ببرلمان كوريا الجنوبية عن الدور الريادي للملك محمد السادس في حفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

"شوف تيفي"

كشف النائب البرلماني عبد المجيد الفاسي، مؤخرا، ببرلمان كوريا الجنوبية عن الدور الريادي للملك محمد السادس في حفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

 وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي، يشارك في الندوة الدولية للزعماء المنظَّمة من طرف الفدرالية الدولية للسلام في العاصمة الكورية الجنوبية "سيول" في الفترة الممتدة ما بين 18 و 22 فبراير 2018.

 وأكد المصدر ذاته أن عبد المجيد الفاسي، تحدث في كلمته أمام نواب برلمان كوريا الجنوبية وقادة سياسيين من مختلف أنحاء العالم، عن الدور الريادي للملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، في حفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط والانخراط الكلي للمملكة المغربية في أي مبادرة تحفظ السلام بالمنطقة.

 وذَكَّر عبد المجيد الفاسي أن الملك محمد السادس وبكونه أميرا للمؤمنين، يدافع عن إسلام الوسطية والاعتدال، كأحد المعالم الأساسية التي مَيَّز الله بها الأمة الإسلامية، قبل أن يستحضرالذي يجب أن يلعبه النائب البرلماني في انتشار مبادئ السلم والسلام نظرا لدوره التشريعي من جهة والتأطيري من جهة أخرى، من خلال علاقته المباشرة مع المواطنات والمواطنين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عبد المجيد الفاسي حزب الاستقلال كوريا الجنوبية

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