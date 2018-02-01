 هذه هي حقيقة ضبط فتاة وشابين يمارسان الجنس داخل مسجد بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل: القرطاس بسلا وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: القرطاس بسلا وها شنو واقع

عاجل..شاب شعل في راسو العافية وسط كازا | مجتمع

عاجل..شاب شعل في راسو العافية وسط كازا

عاجل..أسرة الزفزافي تغيب عن محاكمة ابنها والقاضي يوجه سؤالا حول سبب عدم رفع العلم الوطني في الاحتجاجات بالحسيمة..وهكذا كانت ردة فعل أحد المحامين | بوليتيك

عاجل..أسرة الزفزافي تغيب عن محاكمة ابنها والقاضي يوجه سؤالا حول سبب عدم رفع العلم الوطني في

شاهد بالفيديو .. تصريح حمد الله وما قاله عنه محللو بي ان سبورت عقب نهاية مباراة التشامبيونز أمام العين | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح حمد الله وما قاله عنه محللو بي ان سبورت عقب نهاية مباراة التشامبيونز أمام

عــــاجل و بالصــورة..دخل لمرجان ديال كاليفورنيا فكازا خرج لقاوهم شفرو ليه طوموبيلتو وهاكيفاش | حوادث و حقوق

عــــاجل و بالصــورة..دخل لمرجان ديال كاليفورنيا فكازا خرج لقاوهم شفرو ليه طوموبيلتو وهاكيفاش

ســــكوب.. بعد الحكم عليه بالسجن النافذ رسالة مثيرة من هشام الملولي هذا مضمونها | مجتمع

ســــكوب.. بعد الحكم عليه بالسجن النافذ رسالة مثيرة من هشام الملولي هذا مضمونها

هذا مصير الشخص المتورط في إضرام النار بشبابيك السحب البنكي بالرباط | حوادث و حقوق

هذا مصير الشخص المتورط في إضرام النار بشبابيك السحب البنكي بالرباط

فضيحة وبالفيديو.. سيدة ولدات فوق الكرسي بمستشفى تيفلت بعدما رفضوا يعتقوها | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو.. سيدة ولدات فوق الكرسي بمستشفى تيفلت بعدما رفضوا يعتقوها

أمن كازا يلقي القبض على عشريني متورط في ترويج الأقراص المهلوسة | حوادث و حقوق

أمن كازا يلقي القبض على عشريني متورط في ترويج الأقراص المهلوسة

العثماني بين نارين

هذه هي حقيقة ضبط فتاة وشابين يمارسان الجنس داخل مسجد بالبيضاء

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 15:18 هذه هي حقيقة ضبط فتاة وشابين يمارسان الجنس داخل مسجد بالبيضاء | حوادث و حقوق
هذه هي حقيقة ضبط فتاة وشابين يمارسان الجنس داخل مسجد بالبيضاء
نفت ولاية أمن الدار البيضاء، ما تم تداوله بخصوص إيقاف مصالح الأمن الوطني بمنطقة الحي الحسني ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، بدعوى ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب الجنس الجماعي داخل مسجد

"شوف تيفي"

 نفت ولاية أمن الدار البيضاء، ما تم تداوله بخصوص إيقاف مصالح الأمن الوطني بمنطقة الحي الحسني ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، بدعوى ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب الجنس الجماعي داخل مسجد في طور البناء.

 وحسب بيان حققية فإنه وحرصا على تنوير الرأي العام الوطني، فولاية أمن الدار البيضاء، تنفي بشكل قاطع هذا الخبر، وتعتبره مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة والواقع، موضحة بأنها لم تسجل أية قضية تتعلق بضبط أشخاص في حالة تلبس بممارسة الفساد داخل مسجد في طور البناء.

وأكدت ولاية أمن الدار البيضاء أن مصالح الأمن الوطني بمنطقة الحي الحسني كانت قد سجلت، مساء الجمعة المنصرم، شكاية حارس مسجد في طور البناء يوجد بشارع أبي رقراق يتعلق موضوعها بالسب والشتم والتهديد مسجلة في حق بعض عمال البناء الذين كانوا يرغبون في المبيت في الشقق الملحقة بالمسجد، والتي من المقرر أن تخضع لنظام الوقف بعد تدشين المسجد.

وأشارت الولاية بأن مصالح الأمن، سجلت شكاية الحارس، الذي كان مرفوقا بقريبته التي أكد أنها تعرضت بدورها لاعتداء لفظي بعدما أحضرت له وجبة غذائية من منزل العائلة، كما تم الاستماع أيضا لرئيس الجمعية التي تتولى البناء وأحد المحسنين المساهمين في المشروع، وذلك في انتظار الاستماع للمشتكى بهم حول أفعال السب والشتم والتهديد المنسوبة إليهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مسجد السب الشتم الملحقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل: القرطاس بسلا وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: القرطاس بسلا وها شنو واقع

عــــاجل و بالصــورة..دخل لمرجان ديال كاليفورنيا فكازا خرج لقاوهم شفرو ليه طوموبيلتو وهاكيفاش | حوادث و حقوق

عــــاجل و بالصــورة..دخل لمرجان ديال كاليفورنيا فكازا خرج لقاوهم شفرو ليه طوموبيلتو وهاكيفاش

هذا مصير الشخص المتورط في إضرام النار بشبابيك السحب البنكي بالرباط | حوادث و حقوق

هذا مصير الشخص المتورط في إضرام النار بشبابيك السحب البنكي بالرباط

فضيحة وبالفيديو.. سيدة ولدات فوق الكرسي بمستشفى تيفلت بعدما رفضوا يعتقوها | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو.. سيدة ولدات فوق الكرسي بمستشفى تيفلت بعدما رفضوا يعتقوها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نهاية مروعة لشاب تلاح من عمارة فشارع الحسن الثاني فكازا و مات في ظروف غامضة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

نهاية مروعة لشاب تلاح من عمارة فشارع الحسن الثاني فكازا و مات في ظروف غامضة

بالفيديو..... نتنياهو يهنئ الاسرائيليين بعد صفقة البترول مع المصريين ويعتبرها يوم عيد لهم | قنوات أخرى

بالفيديو..... نتنياهو يهنئ الاسرائيليين بعد صفقة البترول مع المصريين ويعتبرها يوم عيد لهم

بالفيديو..إقبال كبير على تذاكر مباراة السوبر من طرف الجماهير الودادية بدونور | بــووز

بالفيديو..إقبال كبير على تذاكر مباراة السوبر من طرف الجماهير الودادية بدونور

تفاصيل مباراة الرجاء و أولمبيك خريبكة من زاوية أخرى/أهداف/صدارة/فوز/و فرحة كبيرة للجماهير | بــووز

تفاصيل مباراة الرجاء و أولمبيك خريبكة من زاوية أخرى/أهداف/صدارة/فوز/و فرحة كبيرة للجماهير

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل: القرطاس بسلا وها شنو واقع | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

عـــاجل: القرطاس بسلا وها شنو واقع

عاجل..شاب شعل في راسو العافية وسط كازا | مجتمع

عاجل..شاب شعل في راسو العافية وسط كازا

عاجل..أسرة الزفزافي تغيب عن محاكمة ابنها والقاضي يوجه سؤالا حول سبب عدم رفع العلم الوطني في الاحتجاجات بالحسيمة..وهكذا كانت ردة فعل أحد المحامين | بوليتيك

عاجل..أسرة الزفزافي تغيب عن محاكمة ابنها والقاضي يوجه سؤالا حول سبب عدم رفع العلم الوطني في

شاهد بالفيديو .. تصريح حمد الله وما قاله عنه محللو بي ان سبورت عقب نهاية مباراة التشامبيونز أمام العين | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح حمد الله وما قاله عنه محللو بي ان سبورت عقب نهاية مباراة التشامبيونز أمام

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.