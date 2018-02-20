عاجل.. السجن لفنان مصري شهير ﻿

قررت محكمة جنح الدقي بمصر، بمعاقبة الفنان تامر عبدالمنعم، بالحبس 3 سنوات، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بتحرير شيك دون رصيد للفنان محمد فؤاد.

"شوف تيفي"

قررت محكمة جنح الدقي بمصر، بمعاقبة الفنان تامر عبدالمنعم، بالحبس 3 سنوات، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بتحرير شيك دون رصيد للفنان محمد فؤاد.

وحسب ما كشف عنه موقع "الوطن" المصري، قبل قليل من يومه الثلاثاء، فقد كان محامي الفنان محمد فؤاد، حرر بلاغًا حمل رقم 11233 لسنة 2017 جنح الدقي، ضد تامر محمد عبدالمنعم، ذكر فيه أنه في 25 يونيو الماضي، حرر المدعي عليه شيك حمل رقم 58881 بمبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه لموكله، لكن البنك رفض صرف الشيك لعدم وجود رصيد كافي.

وأضاف الموقع المصري أن المدعى عليه اتفق مع محمد فؤاد على أن يقوم بتمثيل عمل فني -مسلسل تلفزيوني- وتم تحرير عقد اتفاق مقابل 9 ملايين جنيه تدفع له بموجب شيكات، ولكن بعد فترة تم إيقاف العمل الفني المتفق عليه، وذلك بموجب قرار من الجهة الإدارية المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.