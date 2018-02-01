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مثير..مفتي مشهور يثير ضجة: ''يجوز رتق غشاء البكارة''

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 14:29 مثير..مفتي مشهور يثير ضجة: يجوز رتق غشاء البكارة | دولي
مثير..مفتي مشهور يثير ضجة: ''يجوز رتق غشاء البكارة''
كشف علي جمعة محمد مفتي الديار الأسبق بمصر، جواز رتق غشاء البكارة بالطب، وذلك درءً للمفسدة التي تترتب ولو في المآل على عدم ذلك الرتق، ويجوز كذلك للطبيب فعل ذلك ولو بالأجر.

 ''شوف تيفي''

 كشف علي جمعة محمد مفتي الديار الأسبق بمصر، جواز رتق غشاء البكارة بالطب، وذلك درءً للمفسدة التي تترتب ولو في المآل على عدم ذلك الرتق، ويجوز كذلك للطبيب فعل ذلك ولو بالأجر.

 وحسب موقع ''هن'' المصري فإن علي جمعة محمد مفتي الديار الأسبق، أوضح بأن الإسلام قد حض على العفاف واستعظم أمر الزنا وعـدَّه مـن الكبائر، وأمر بسدِّ كل ما يوصل إليه من نظر وخلوة ونحو ذلك، بل وجعل جزاءه إذا ما وصل إلى الحكام إقامة الحد.

 وأوضح الموقع المصري أن المفتي، أجاز رتق غشاء البكارة بالطب، مشيرا إلى أن للطبيب فعل ذلك ولو بالأجر، أما إذا اشتهرت الفتاة بالزنا أو وقعت فيه فلا يجوز ذلك.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصري غشاء البكارة الطب

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