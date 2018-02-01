بعد اتهامه لـ ''لارام'' بنقل المخدرات.. وسائل إعلام جزائرية تصفع وزير الحشيش مساهل وتكشف تهريب الكوكايين على متن الخطوط الجوية الجزائرية ﻿

انطبق المثل المغربي''اللي ضرباتو يديه ما يبكي'' على وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، الملقب بوزير الحشيش، عندما تلقى في الأيام الأخيرة صفعة قوية لم يكن ينتظرها من لدن وسائل إعلام بلاده، على

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انطبق المثل المغربي''اللي ضرباتو يديه ما يبكي'' على وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، الملقب بوزير الحشيش، عندما تلقى في الأيام الأخيرة صفعة قوية لم يكن ينتظرها من لدن وسائل إعلام بلاده، على إثر كشفها لوجود عمليات لنقل وتهريب مخدر الكوكايين تتم عبر طائرات الخطوط الجوية الجزائرية، وليس طائرات شركة الخطوط الملكية المغربية كما ادعى، وهي العمليات التي تقوم بها شبكة إجرامية دولية منظمة تتخذ من مطار هواري بومدين مركزا رئيسا لتلقي شحنات المخدرات المهربة من مدن بدول مالي وإسبانيا وفرنسا في اتجاه الجزائر العاصمة.

وكشفت يومية الإتحاد الإشتراكي في عددها الصادر يومه الثلاثاء، استنادا لما تناولته وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات الجزائرية أوقفت 22 متورطا هربوا الكوكايين جوا من باماكو ومرسيليا وإسبانيا عبر مطار هواري بومدين، ضمنهم مغني الفلامنكو رضا سيكا ومضي فهو طيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وإبن شقيق المخرج السينمائي لخضر حمينة وأطر أمنية، حيث أشارت وسائل الإعلام الجزائري أن الموقوفين قد وجهت لهم جميعا تهمتا استيراد وترويج المخدرات ضمن شبكة إجرامية دولية منظمة والمشاركة فيها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن التحقيقات التي قامت بها السلطات الجزائرية أظهرت كون قائد الشبكة الإجرامية بالجزائر قد كلف عددا من مضيفي الطيران في الخطوط الجوية الجزائرية بإحضار شحنات من مخدرات الكوكايين من باماكو وإسبانيا ومرسيليا، وذلك بعد اعتراف عدد من الموقوفين المتهمين بالمنسوب إليهم، وضمنهم إبن رئيس محطة بالمطار الدولي هواري بومدين.