 بعد اتهامه لـ ''لارام'' بنقل المخدرات.. وسائل إعلام جزائرية تصفع وزير الحشيش مساهل وتكشف تهريب الكوكايين على متن الخطوط الجوية الجزائرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل: القرطاس بسلا وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: القرطاس بسلا وها شنو واقع

عاجل..شاب شعل في راسو العافية وسط كازا | مجتمع

عاجل..شاب شعل في راسو العافية وسط كازا

عاجل..أسرة الزفزافي تغيب عن محاكمة ابنها والقاضي يوجه سؤالا حول سبب عدم رفع العلم الوطني في الاحتجاجات بالحسيمة..وهكذا كانت ردة فعل أحد المحامين | بوليتيك

عاجل..أسرة الزفزافي تغيب عن محاكمة ابنها والقاضي يوجه سؤالا حول سبب عدم رفع العلم الوطني في

شاهد بالفيديو .. تصريح حمد الله وما قاله عنه محللو بي ان سبورت عقب نهاية مباراة التشامبيونز أمام العين | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح حمد الله وما قاله عنه محللو بي ان سبورت عقب نهاية مباراة التشامبيونز أمام

عــــاجل و بالصــورة..دخل لمرجان ديال كاليفورنيا فكازا خرج لقاوهم شفرو ليه طوموبيلتو وهاكيفاش | حوادث و حقوق

عــــاجل و بالصــورة..دخل لمرجان ديال كاليفورنيا فكازا خرج لقاوهم شفرو ليه طوموبيلتو وهاكيفاش

ســــكوب.. بعد الحكم عليه بالسجن النافذ رسالة مثيرة من هشام الملولي هذا مضمونها | مجتمع

ســــكوب.. بعد الحكم عليه بالسجن النافذ رسالة مثيرة من هشام الملولي هذا مضمونها

هذا مصير الشخص المتورط في إضرام النار بشبابيك السحب البنكي بالرباط | حوادث و حقوق

هذا مصير الشخص المتورط في إضرام النار بشبابيك السحب البنكي بالرباط

فضيحة وبالفيديو.. سيدة ولدات فوق الكرسي بمستشفى تيفلت بعدما رفضوا يعتقوها | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو.. سيدة ولدات فوق الكرسي بمستشفى تيفلت بعدما رفضوا يعتقوها

أمن كازا يلقي القبض على عشريني متورط في ترويج الأقراص المهلوسة | حوادث و حقوق

أمن كازا يلقي القبض على عشريني متورط في ترويج الأقراص المهلوسة

العثماني بين نارين

بعد اتهامه لـ ''لارام'' بنقل المخدرات.. وسائل إعلام جزائرية تصفع وزير الحشيش مساهل وتكشف تهريب الكوكايين على متن الخطوط الجوية الجزائرية

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 13:48 بعد اتهامه لـ لارام بنقل المخدرات.. وسائل إعلام جزائرية تصفع وزير الحشيش مساهل وتكشف تهريب الكوكايين على متن الخطوط الجوية الجزائرية | بوليتيك
بعد اتهامه لـ ''لارام'' بنقل المخدرات.. وسائل إعلام جزائرية تصفع وزير الحشيش مساهل وتكشف تهريب الكوكايين على متن الخطوط الجوية الجزائرية
انطبق المثل المغربي''اللي ضرباتو يديه ما يبكي'' على وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، الملقب بوزير الحشيش، عندما تلقى في الأيام الأخيرة صفعة قوية لم يكن ينتظرها من لدن وسائل إعلام بلاده، على

شــــوف تيفي:

انطبق المثل المغربي''اللي ضرباتو يديه ما يبكي'' على وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، الملقب بوزير الحشيش، عندما تلقى في الأيام الأخيرة صفعة قوية لم يكن ينتظرها من لدن وسائل إعلام بلاده، على إثر كشفها لوجود عمليات لنقل وتهريب مخدر الكوكايين تتم عبر طائرات الخطوط الجوية الجزائرية، وليس طائرات شركة الخطوط الملكية المغربية كما ادعى، وهي العمليات التي تقوم بها شبكة إجرامية دولية منظمة تتخذ من مطار هواري بومدين مركزا رئيسا لتلقي شحنات المخدرات المهربة من مدن بدول مالي وإسبانيا وفرنسا في اتجاه الجزائر العاصمة.

وكشفت يومية الإتحاد الإشتراكي في عددها الصادر يومه الثلاثاء، استنادا لما تناولته وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات الجزائرية أوقفت 22 متورطا هربوا الكوكايين جوا من باماكو ومرسيليا وإسبانيا عبر مطار هواري بومدين، ضمنهم مغني الفلامنكو رضا سيكا ومضي فهو طيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وإبن شقيق المخرج السينمائي لخضر حمينة وأطر أمنية، حيث أشارت وسائل الإعلام الجزائري أن الموقوفين قد وجهت لهم جميعا تهمتا استيراد وترويج المخدرات ضمن شبكة إجرامية دولية منظمة والمشاركة فيها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن التحقيقات التي قامت بها السلطات الجزائرية أظهرت كون قائد الشبكة الإجرامية بالجزائر قد كلف عددا من مضيفي الطيران في الخطوط الجوية الجزائرية بإحضار شحنات من مخدرات الكوكايين من باماكو وإسبانيا ومرسيليا، وذلك بعد اعتراف عدد من الموقوفين المتهمين بالمنسوب إليهم، وضمنهم إبن رئيس محطة بالمطار الدولي هواري بومدين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الجزائر الحشيش وزير الخارجية طائرة الخطوط الجزائرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..أسرة الزفزافي تغيب عن محاكمة ابنها والقاضي يوجه سؤالا حول سبب عدم رفع العلم الوطني في الاحتجاجات بالحسيمة..وهكذا كانت ردة فعل أحد المحامين | بوليتيك

عاجل..أسرة الزفزافي تغيب عن محاكمة ابنها والقاضي يوجه سؤالا حول سبب عدم رفع العلم الوطني في الاحتجاجات بالحسيمة..وهكذا كانت ردة فعل أحد المحامين

انتباه...ممنوع على النادلات ومسيرات المقاهي ممارسة السياسة | بوليتيك

انتباه...ممنوع على النادلات ومسيرات المقاهي ممارسة السياسة

النائب البرلماني عبد المجيد الفاسي يكشف ببرلمان كوريا الجنوبية عن الدور الريادي للملك محمد السادس | بوليتيك

النائب البرلماني عبد المجيد الفاسي يكشف ببرلمان كوريا الجنوبية عن الدور الريادي للملك محمد السادس

مثيــــر.. إدريس لشكر يثير سخرية واسعة بعد توقيع ميثاق الأغلبية وعدم اهتمامه بباقي زعماء أحزب التحالف الحكومي | بوليتيك

مثيــــر.. ''إدريس لشكر'' يثير سخرية واسعة بعد توقيع ''ميثاق الأغلبية'' وعدم اهتمامه بباقي زعماء أحزب التحالف الحكومي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نهاية مروعة لشاب تلاح من عمارة فشارع الحسن الثاني فكازا و مات في ظروف غامضة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

نهاية مروعة لشاب تلاح من عمارة فشارع الحسن الثاني فكازا و مات في ظروف غامضة

بالفيديو..... نتنياهو يهنئ الاسرائيليين بعد صفقة البترول مع المصريين ويعتبرها يوم عيد لهم | قنوات أخرى

بالفيديو..... نتنياهو يهنئ الاسرائيليين بعد صفقة البترول مع المصريين ويعتبرها يوم عيد لهم

بالفيديو..إقبال كبير على تذاكر مباراة السوبر من طرف الجماهير الودادية بدونور | بــووز

بالفيديو..إقبال كبير على تذاكر مباراة السوبر من طرف الجماهير الودادية بدونور

تفاصيل مباراة الرجاء و أولمبيك خريبكة من زاوية أخرى/أهداف/صدارة/فوز/و فرحة كبيرة للجماهير | بــووز

تفاصيل مباراة الرجاء و أولمبيك خريبكة من زاوية أخرى/أهداف/صدارة/فوز/و فرحة كبيرة للجماهير

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل: القرطاس بسلا وها شنو واقع | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

عـــاجل: القرطاس بسلا وها شنو واقع

عاجل..شاب شعل في راسو العافية وسط كازا | مجتمع

عاجل..شاب شعل في راسو العافية وسط كازا

عاجل..أسرة الزفزافي تغيب عن محاكمة ابنها والقاضي يوجه سؤالا حول سبب عدم رفع العلم الوطني في الاحتجاجات بالحسيمة..وهكذا كانت ردة فعل أحد المحامين | بوليتيك

عاجل..أسرة الزفزافي تغيب عن محاكمة ابنها والقاضي يوجه سؤالا حول سبب عدم رفع العلم الوطني في

شاهد بالفيديو .. تصريح حمد الله وما قاله عنه محللو بي ان سبورت عقب نهاية مباراة التشامبيونز أمام العين | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح حمد الله وما قاله عنه محللو بي ان سبورت عقب نهاية مباراة التشامبيونز أمام

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.