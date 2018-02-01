مثيــــر.. ''إدريس لشكر'' يثير سخرية واسعة بعد توقيع ''ميثاق الأغلبية'' وعدم اهتمامه بباقي زعماء أحزب التحالف الحكومي ﻿

مرة أخرى باتت صورة زعماء الأحزاب الأغلبية الحكومية تجعل من ''إدريس لشــكر'' محط سخرية واستهزاء وتساؤل العديد من النشطاء والمتتبعين ورواد صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، حيث خلفت الصورة التي

''شـوف تيفي''

مرة أخرى باتت صورة زعماء الأحزاب الأغلبية الحكومية تجعل من ''إدريس لشــكر'' محط سخرية واستهزاء وتساؤل العديد من النشطاء والمتتبعين ورواد صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، حيث خلفت الصورة التي التقطها الأمناء العامون للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية عقب توقيع ''ميثاق الأغلبية''، استهزاء كبيرا وجدلا واسعا وردود فعل متباينة.

وفي هذا الصدد انتقد عدد كبير من رواد صفحــات التواصل الاجتماعي الطريقة التي وضع بها ''إدريس لشكر'' الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، يده على يد باقي زعماء الأحزاب، وعدم اهتمامه بجو اللقاء وما يقتضيه بروتوكول اللحظة التي كادت أن تتفجر من قبل ولا سيما بعد تصريحات ''ابن كيران'' الأخيرة أمام شبيبة العدالة والتنمية.

وفي ذات السياق ظهرت الصور التي تداولت بشكل واسع '' إدريس لشكر'' وهو يمد يده اليسرى غير مبال بالوضع، عكس ''سعد الدين العثماني'' و''امحند العنصر'' و''محمد ساجد'' و''عزيز أخنوش'' و''نبيل بنعبد الله'' الذين مدوا أيديهم اليمنى.

هــذا ورافق نشطاء الموقع الأزرق تعليقات بالصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، تتهكم بمكونات الحكومة وعدم انسجامها حتى في التقاط صورة تذكرية ، قبل أن يستدرك الأمر ويتم التقاط صورة أخرى بعد إشارة من ''عزيز أخنوش'' له ...