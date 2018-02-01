سكوب: صعوبات تواجهة أندية الكرة في حصر ممتلكاتها ولقجع يحدد رأسمال الشركات ﻿

نقلت مجموعة من أندية البطولة الإحترافية إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الصعوبات التي تواجهها في حصر ممتلكاتها قبل التحول إلى شركات في نهاية الموسم.

شوف سبور

نقلت مجموعة من أندية البطولة الإحترافية إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الصعوبات التي تواجهها في حصر ممتلكاتها قبل التحول إلى شركات في نهاية الموسم.

وكشفت مصادر مسؤولة داخل جامعة الكرة في حديث لـ « شوف تيفي » أن الأندية واجهت بعض الصعوبات في حصر ممتلكاتها أبرزها أن الملاعب التي تتدرب فيها أو التي تخوض بها المباريات الرسمية لا توجد في ملكيتها ومن الصعب تسجيلها كممتلكات.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن لجنة الحكامة التابعة للجامعة حددت مبلغ 35 مليون سنتيم كحد أدنى لرأسمال الشركات الرياضية المزمع انشاؤها في نهاية الموسم الكروي الجاري.