عاجل..العثور على شاب جثة هامدة غارق في الدم وسط عمارة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن شابا في عمر الزهور، عثر عليه قبل قليل من يومه الثلاثاء، جثة هامدة داخل عمارة توجد بشارع الحسن الثاني بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن شابا في عمر الزهور، عثر عليه قبل قليل من يومه الثلاثاء، جثة هامدة داخل عمارة توجد بشارع الحسن الثاني بالبيضاء.

وأكد المصدر ذاته أن الشاب عثر عليه غارقا في دمائه نتيجة تعرضه لإصابة على مستوى الرأس، مشيرا إلى أن الأمر قد تكون له علاقة بحادث سقوط فقط.

وأبرز ذات المصدر أن المصالح الأمنية حلت بعين المكان، وعاينت جثة الشاب البالغ من العمر قيد حياته حوالي 24 سنة، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وفاته، قبل أن يتقرر نقل جثته إلى مستودع الأموات لإخضاعه للتشريح الطبي.