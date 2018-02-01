سقوط عامل بناء من الطابق الثامن ﻿

نقل عامل بناء ، في حالة حرجة، إلى قسم الإنعاش بمستشفى ''الإدريسي'' بمدينة القنيطرة ، لوضعه تحت المراقبة الطبية.

شوف تيفي

نقل عامل بناء ، في حالة حرجة، إلى قسم الإنعاش بمستشفى "الإدريسي" بمدينة القنيطرة ، لوضعه تحت المراقبة الطبية.

وعلمت قناة "شوف تيفي" من أحد مصادرها أن عامل بناء بمدينة القنيطرة قد تم نقله في حالة خطيرة إلى المستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة إثر سقوطه من الطابق الثامن لعمارة في طور البناء المتواجدة بزنقة الحنصالي حي معمورة.

كما علمت "شوف تيفي" أن الضحية والذي يبلغ من العمر 27 سنة ويقطن ب"الحدادة" سقط بشكل مفاجئ أثناء مباشرة عمله على مستوى واجهة العمارة، نتيجة فقدانه التوازن، ليصاب بجروح جد خطيرة حسب نفس المصدر.

وتعرف مدينة القنيطرة العديد من الحوادث المماثلة، يذهب ضحيتها عمال بناء نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر.