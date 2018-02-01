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عاجل..ضربة معلم: حجز أطنان ديال الحشيش ضواحي الجديدة

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 12:15 عاجل..ضربة معلم: حجز أطنان ديال الحشيش ضواحي الجديدة | حوادث و حقوق
عاجل..ضربة معلم: حجز أطنان ديال الحشيش ضواحي الجديدة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة البئر الجديد، تمكنت يومه الثلاثاء، من إيقاف شاحنة صغيرة محملة بأربعة أطنان من مخدر الحشيش، قادمة من شمال المغرب وفي طريقها إلى الجنوب.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة البئر الجديد، تمكنت يومه الثلاثاء، من إيقاف شاحنة صغيرة محملة بأربعة أطنان من مخدر الحشيش، قادمة من شمال المغرب وفي طريقها إلى الجنوب.

وأوضح المصدر ذاته بأن الشاحنة، تم ضبطها بالضبط على مستوى الطريق الساحلية المتواجدة بالقرب من دوار "الهيالمة"، حيث تم تفتيشها والعثور على كمية الحشيش المذكورة، وإيقاف السائق.

وأكد ذات المصدر أن حجز هذه الكمية الكبيرة جدا، استنفر مصالح الدرك الملكي بمنطقة البئر الجديد وأيضا بمدينة الجديدة، لأن المنطقة المذكورة تابعة لعاصمة دكالة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة الجديدة الشاحنة السائق الهياملة

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