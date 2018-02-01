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عــاجل : "عبد الحق أبو سالم" رئيس جماعة الرتبة ..خارج أسوار سجن بوركايز

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 12:13 عــاجل : عبد الحق أبو سالم رئيس جماعة الرتبة ..خارج أسوار سجن بوركايز | مجتمع
عــاجل : "عبد الحق أبو سالم" رئيس جماعة الرتبة ..خارج أسوار سجن بوركايز
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه تم الإفــراج عن ''عبد الحق ٱبو سالم '' رئيس جماعة الرتبة بغفساي بتاونات، اليوم الثلاثاء، ، بعد إنهائه 5 ٱشهر، ٱدين بها لاتهامه بإهانة رجال القضاء في تدوينات فيسبوكية

"شـوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" من مصادرها أنه تم الإفــراج عن "عبد الحق ٱبو سالم " رئيس جماعة الرتبة بغفساي بتاونات، اليوم الثلاثاء، ، بعد إنهائه 5 ٱشهر، ٱدين بها لاتهامه بإهانة رجال القضاء في تدوينات فيسبوكية وفيديو نشر بموقع إلكتروني، حيث كان يقضي عقوبته السجنية بسجن رٱس الماء ضاحية فاس.

وٱدين الرئيس الذي ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية، ب8 شهور من طرف المحكمة الابتدائية بفاس على خلفية "تدوينة" له على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، انتقد فيها تدبير بعض الملفات المعروضة على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تاونات.

جدير بالذكر أن عبد الحق أبو سالم، العضو بالمجلس الإقليمي لتاونات، يرأس المجلس القروي لجماعة الرتبة بلون حزب التقدم والاشتراكية، الذي كان قد جمد عضويته داخل أجهزة التنظيم، عقابا على دعمه نور الدين قشيبل، مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة غفساي القرية، خلال الانتخابات التشريعية الماضية، بدل محمد الحناوي مرشح "حزب الكتاب".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب رئيس جماعة الرتبة

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