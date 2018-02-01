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سخـط عــارم في صفوف طلبة كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بتطوان

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 12:08 سخـط عــارم في صفوف طلبة كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بتطوان | مجتمع
سخـط عــارم في صفوف طلبة كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بتطوان
لا زال مسلســل التراجع والتدني والفساد المستشري في كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية بتطوان يستفحل ويتمدد، دون أي تدخل يذكر من قبل الجهات المعنية والتي تتعلق بكل من رئاسة الجامعة،

"شــوف تيفي"

لا زال مسلســل التراجع والتدني والفساد المستشري في كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية بتطوان يستفحل ويتمدد، دون أي تدخل يذكر من قبل الجهات المعنية والتي تتعلق بكل من رئاسة الجامعة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وسط سخط عارم في صفوف الطلبة واستغراب واندهاش الرأي العام المحلي بكل مكوناته.

وفــي هذا الســياق تعرف الكلية المذكورة في هاته الأيام غليانا واحتقانا في صفوف الطلبة ينبئ بانفجار قريب ، جراء ما عرفته الامتحانات العادية للدورة الخريفية للموسم الجامعي الحالي (2018/2017)، من خروقات وتجاوزات خطيرة مست في كثير منها حقوق ومكتسبات الطلبة، كانت محط شجب واستنكار شديدين من قبل مختلف مكونات الكلية، حيث أول ما لفت الأنظار الغياب شبه التام لعميد الكلية و طول فترة الامتحانات، في سابقة من نوعها أثارت استغراب الجميع، حيث أنه المسؤول الأول والأخير عن السير العادي لمرافقها بما فيها عملية الامتحانات باعتباره رئيس اللجنة المكلفة بالتحضير والسهر على عملية الامتحانات بمختلف أطوارها كما جرت العادة داخل الكلية.

 الأمر الذي فتح الباب أمام من أوكل لهم عميد الكلية مسؤولية مساعدة الأساتذة في الحراسة (طلبة الماستر والدكتوراه)، وبعض الأساتذة المسؤولين عن القاعات والمدرجات أنفسهم أن يتعاملوا بارتجالية كبيرة وارتباك ملحوظ مع مجريات الاختبارات الكتابية، حيث بدا واضحا للعموم غياب غير مبرر لبعض الأساتذة عن المدرجات والقاعات الذين تعود لهم مسؤولية الإشراف عنها، وتركها فارغة تدبر من طرف طلبة الماستر والدكتوراه أنفسهم، الشيئ الذي يتعارض مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل، والتي تستوجب الحضور الفعلي والإشراف الشخصي للأستاذ المعني، الذي يعتبر المسؤول الوحيد عن رفع تقارير الغش واتخاذ القرارات الآنية التي يمكن أن تفرضها حالة من الحالات الطارئة وغير الطبيعية داخل قاعة الامتحان.

 وفي واقعة أخرى قامت طالبة حاصلة على الدكتوراة بالكلية ولم تعد تربطها بها أية علاقة أوكلت لها مهمة الحراسة بصلاحيات لا يتوفر عنها أكبر موظف بالكلية حيث قامت بعد كيل من الشتم والسب والاستفزاز والتهديد والوعيد أثناء الامتحان بتصوير طلبة بحجة توثيق الغش في فعل ارتجالي مناف للقوانين والمواثيق الحقوقية وفي إهانة صارخة لكرامة الطالب.

 هذه الخروقات والتجاوزات كانت موضوع شكاية استنكارية تنديدية موجهة من قبل المكتب الجامعي للاتحاد العام لطلبة المغرب بموقع تطوان إلى عمادة الكلية، التي وضعها يوم 23 يناير 2018 بمكتب كاتبة السيد العميد دون أن يكلف هذا الأخير نفسه الإطلاع عليها والتجاوب مع مضمونها لحد الساعة.

 وارتباطا بالموضوع أكد الأستاذ محمد بنساسي رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب في اتصال هاتفي بــ"شوف تيفي" على أن ما آلت إليه كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بتطوان ، من فوضى وتسيب على مستوى التسيير والتدبير راجع بالأساس إلى الغياب المتكرر وغير المبرر لعميد الكلية، وعدم تحمله لمسؤوليته القانونية تجاه المؤسسة التي يشرف على تدبيرها.

 وأضــاف في ذات السياق على أن ما اكتنف عملية الامتحانات العادية للدورة الخريفية للموسم الجامعي الحالي ( 2018/2017)، من تجاوزات ملحوظة وخروقات خطيرة منافية للقانون أمام صمت مطبق لعميد الكلية باعتباره المسؤول الأول والأخير على كل صغيرة وكبيرة داخل المؤسسة الجامعية، ما هو إلا جزء يسير من الاختلالات الكبرى التي تكتنف هذه المؤسسة الجامعية، في غياب تام لأي التفاتة من قبل الجهات الوصية من شأنه كبح هذه الفوضى التي أضحت قاعدة داخل الكلية.

 وتسـاءل "بنساسي" كيف لنا أن نتكلم على الارتقاء بالتعليم العالي والنهوض بالبحث العلمي ببلادنا ولازال الباب مفتوحا أمام ممارسات وسلوكات لامسؤولة ناتجة عن مسؤولين همهم الوحيد البقاء في المناصب والمسؤليات ولو على حساب فشل منظومة التعليم بكاملها، هذه الأفعال ونظيراتها في باقي المؤسسات الجامعية عبر ربوع المملكة تعيق قطار الإصلاح ببلادنا وتحول دون تحقيق الأهداف النبيلة المتوخاة منه.

 هـــذا وطالب رئيس الاتحاد العام رئاسة الجامعة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل العاجل لاتخاذ مايلزم من إجراءات وتدابير آنية تجاه هذه المؤسسة الجامعية، قصد النهوض بالتعليم العالي وتجويد البحث العلمي بها.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تطوان الاتحاد العام لرئاسة الجامعة

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