هاشحال كلف الشان لجامعة القجع والقضية فيها الملاير ﻿

كلف تنظيم نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين ومؤتمر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في الفترة بين 13 يناير الماضي و4 فبراير الجاري حوالي ثمانية ملايير.

شوف سبور

كلف تنظيم نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين ومؤتمر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في الفترة بين 13 يناير الماضي و4 فبراير الجاري حوالي ثمانية ملايير.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أدت أغلب مصاريف التظاهرتين القاريتين من المنحة التي توصلت بها من الكونفدرالية الإفريقية بعد أن خصصت لها ميزانية بلغت أربعة ملايير على أن تتوصل بمثلها من وزارة الشباب والرياضة خلال الأسبوع الجاري.

وكلفت المنتخبات الـ 16 التي شاركت في بطولة إفريقيا ما بين 400 مليون و500 مقابل تنقلاتها وإقامتها واستمرارها في المنافسة إذ بلغت القيمة الإجمالية للنقل مليارا و400 مليون ضمنها مصاريف تنقل الوفود المشاركة في مؤتمر الكاف الذي احتضنته البيضاء في ثاني فبراير الجاري.

واستهلكت إقامة المنتخبات والمشاركين في مؤتمر الكاف مليارين و500 مليون واعتبرت الميزانية الأكثر كلفة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين سيما أن نسبتها تعدت ثلث ميزانية الشان ومؤتمر الكاف.

وأضافت اليومية نفسها، أن ميزانية مؤتمر الكاف قدرت بحوالي 600 مليون سيما أنه عرف حضور ممثلي الدول الإفريقية التي لم تتأهل منتخباتها المحلية إلى النهائيات إضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوصلت شركة صونارجيس لتدبير وصيانة الملاعب الرياضية بحوالي مليار بحكم أن ثلاثة ملاعب من أصل أربعة احتضنت النهائيات تابعة لها من الناحية الإدارية والقانونية واضطرت الجامعة إلى تأدية مصاريف استغلالها من قبل الدول المشاركة في النهائيات.

كما أدت اللجنة المنظمة للنهائيات مجموعة من المصاريف الإضافية نتيجة الأشغال التي عرفها ملعب محمد الخامس بالبيضاء والإصلاحات التي عرفتها بعض مرافقه كما هو الشأن بالنسبة إلى إنارة ملعب طنجة والبيضاء.

وأخيرا من ضمن المصاريف الإضافية التي زادت من ارتفاع تنظيم نهائيات الشان، اقتناء بعض التجهيزات لتشغيل اللوحات الإشهارية الإلكترونية.