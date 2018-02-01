هذه هي حقيقة ذبح عسكري لزوجته من الوريد إلى الوريد بسيدي مومن ﻿

نفت ولاية أمن الدار البيضاء، الأخبار التي تفيد أن عسكريا عشرينيا بمنطقة سيدي مومن أقدم يوم الجمعة الماضي على ذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بمنزل الزوجية مباشرة بعد عودته من السفر.

"شوف تيفي"

نفت ولاية أمن الدار البيضاء، الأخبار التي تفيد أن عسكريا عشرينيا بمنطقة سيدي مومن أقدم يوم الجمعة الماضي على ذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بمنزل الزوجية مباشرة بعد عودته من السفر.

وأوضحت ولاية الأمن بأنه وتنويرا للرأي العام، وتكذيبا لهذا الخبر الزائف والعاري عن الصحة، فإنها تنفي بشكل قاطع وجازم أن تكون مصالح الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي قد سجلت أو عالجت أو أجرت أية معاينة متعلقة بقضية أو شكاية موضوع اعتداء جسدي ارتكبه عسكري في حق زوجته بمنطقة التشارك.

ونفت ولاية الأمن تسجيلها لأية وشاية تصب في ذات السياق، مكذبة بذلك ما تم تداوله من قبل تلك المواقع الإلكترونية الإخبارية.