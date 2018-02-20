بالوثيقة: شباب خنيفرة يشكو الكزاز للقجع والناصيري ﻿

راسل المكتب المسير لفريق شباب أطلس خنيفرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الإحترافية، احتجاجا على الطريقة التي أدار بها الحكم سمير الكزاز مقابلة الفريق الخنيفري ضد المغرب التطواني.

شوف سبور

راسل المكتب المسير لفريق شباب أطلس خنيفرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الإحترافية، احتجاجا على الطريقة التي أدار بها الحكم سمير الكزاز مقابلة الفريق الخنيفري ضد المغرب التطواني.

واعتبر الفريق الخنيفري في رسالته التي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها قرارات الحكم الكزاز في مباراة الفريق ضد "الماط"، انها كانت مجحفة ورجحت كفة الفريق التطواني على حساب شباب اطلس خنيفرة، خصوصا يضيف الفريق في رسالته، عدم احتساب الكزاز لضربة جزاء واضحة وكذا حرمان الفريق من هدف صحيح.

وشدد شباب أطلس خنيفرة في رسالته الإحتجاجية على ضرورة معاقبة الكزاز جراء المجزرة التحكيمية المرتكبة في حق الفريق على حد تعبير المسؤولين الخنيفريين.

تجدر الإشارة، إلى أن شباب خنيفرة انهزم أمام المغرب التطواني بـ 3 أهداف لـ 4 برسم الجولة 17 من البطولة الوطنية الإحترافية