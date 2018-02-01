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حصري: معارضو الناصيري يوقعون ميثاق ''لا للشركة'' بالمحمدية

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 10:56 حصري: معارضو الناصيري يوقعون ميثاق لا للشركة بالمحمدية | سبور
حصري: معارضو الناصيري يوقعون ميثاق ''لا للشركة'' بالمحمدية
خلص اجتماع مجموعة من المنخرطين القدامى لفريق الوداد الرياضي مساء أمس الإثنين بمدينة المحمدية، إلى ضرورة إشراك جميع فعاليات فريق الوداد في موضوع تحويل النادي إلى شركة في الجمع العام المقبل.

شوف سبور

 خلص اجتماع مجموعة من المنخرطين القدامى لفريق الوداد الرياضي مساء أمس الإثنين بمدينة المحمدية، إلى ضرورة إشراك جميع فعاليات فريق الوداد في موضوع تحويل النادي إلى شركة في الجمع العام المقبل.

وكشف مصدر حظر الاجتماع في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" إن المجتمعين قرروا مراسلة فوزي لقجع من أجل إخباره بتجاوزات رئيس الفريق الأحمر سعيد الناصيري خصوصا عدم فتحه لباب الانخراط منذ توليه الرئاسة، مبرزا في السياق نفسه أن المنخرطين القدامى يرفضون بشكل كلي تحويل الفريق إلى شركة دون حضور الفعاليات الودادية.

ويعول منخرطو الواك بدرجة كبيرة حسب المصدر ذاته، على تدخل رئيس الجامعة لمطالبة الناصيري بفتح الانخراط قبل مباشرة الإجراءات القانونية.

وختم مصدرنا حديثه قائلا:" وقعنا بالكلمة ميثاق لا لشركة الوداد دون حضور الجميع..".

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي سبور الوداد الناصيري لقجع شركة معارضو الناصيري

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