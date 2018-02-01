فضيحة..نشر فيديو مخل وصور لمستشارة جماعية وهي عارية ضواحي مراكش ﻿

في آخر مستجدات قضية المستشارة الجماعية، ضحيبة الابتزاز الالكتروني التي هزت إقليم شيشاوة بداية السنة الجارية، بعد أن انتشرت صور حميمية وشريط فيديو لها كالنار على الهشيم على تطبيقات ''الواتساب''، قضت

"شوف تيفي"

في آخر مستجدات قضية المستشارة الجماعية، ضحيبة الابتزاز الالكتروني التي هزت إقليم شيشاوة بداية السنة الجارية، بعد أن انتشرت صور حميمية وشريط فيديو لها كالنار على الهشيم على تطبيقات "الواتساب"، قضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم الرئيسي في القضية بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم كتعويض للطرف المدني.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فقد تداول نشطاء الوسائط الاجتماعية على "واتساب" في دجنبر الماضي، صورا لمستشارة جماعية بإحدى جماعات إقليم شيشاوة، وهي في وضعية مخلة بالحياء، حيث التقطت لها صور عارية وهي واقفة أمام مرآة، وهو ما أثار سخطا عارما لدى ساكنة هذه الجماعة وعدد من نشطاء العالم الافتراضي.

وقسمت هذه الصور نشطاء "الواتساب" إلى فريقين، فريق مستنكر، ومستغرب من المستوى المنحط لبعض المستشارين الجماعيين وتصريفهم السوقي للحياة الحميمية في الوقت الذي يلزمهم التحلي بالقيم والأخلاق النبيلة، وفريق آخر استنكر نشر الصور.