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إحصاء الفقراء بالمغرب.. هذه حقيقة حصول مكتب دراسات بريطاني على 100 مليار سنتيم

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 09:37 إحصاء الفقراء بالمغرب.. هذه حقيقة حصول مكتب دراسات بريطاني على 100 مليار سنتيم | مجتمع
إحصاء الفقراء بالمغرب.. هذه حقيقة حصول مكتب دراسات بريطاني على 100 مليار سنتيم
كذبت مصادر ''شوف تيفي'' بوزارة الشؤون العامة والحكامة التي يقودها لحسن الداودي، صحة الأخبار التي أشارت لرصد الحكومة لمبلغ 100 مليار سنتيم (مليار درهم) لمكتب دراسات بريطاني من أجل إحصاء فقراء المغرب في

شوف تيفي

كذبت مصادر "شوف تيفي" بوزارة الشؤون العامة والحكامة التي يقودها لحسن الداودي، صحة الأخبار التي أشارت لرصد الحكومة لمبلغ 100 مليار سنتيم (مليار درهم) لمكتب دراسات بريطاني من أجل إحصاء فقراء المغرب في أفق إرساء السجل الإجتماعي الموحد لاستهداف الطبقات الهشة على ضوء نتائج هذا الإحصاء.

وأوضح مصدرنا المطلع الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن كلفة إنجاز هذه الدراسة الإحصائية من قبل المؤسسة الدولية المشار إليها، تقل عن 1,3 مليار سنتيم وسيتم الإنتهاء من إعدادها خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن مبلغ 100 مليار سنتيم الذي يتم الترويج له، يتعلق بالغلاف الإجمالي المرصود لورش الإصلاح الذي اعتمدته الحكومة لتحسين حكامة منظومة الحماية الإجتماعية بتمويل وشراكة مع البنك الدولي، وذلك لغاية مواجهة واحتواء التداعيات الإجتماعية المحتملة لقرار رفع اليد عن دعم أسعار باقي المواد المشمولة بنفقات صندوق المقاصة بعد إرساء السجل الإجتماعي الموحد والشروع في استهداف الفقراء ببرامج الدعم الحكومي.

في ذات السياق أبرز مصدر "شوف تيفي"، أن إحصاء الفقراء بالمغرب يشكل فقط برنامجا ضمن برامج هذا الورش الإصلاحي، باعتبار أن كلفته لا تمثل سوى أقل من 2 في المائة في التركيبة المالية لمبلغ المئة مليار سنتيم ، وهو ما يعني في نظره، أن الحصة الكبيرة المتبقية ستذهب لنفقات أخرى ذات أهمية، وتستهدف تعزيز قدرة الحكومة على صياغة سياسة موحدة للحماية الإجتماعية وتطوير هندستها، مع توسيع نطاق عدد المستفيدين من التغطية الأساسية، مشيرا إلى أن السجل الإجتماعي الموحد، سيشكل المدخل الرئيسي والحصري لولوج الفئات المستهدفة لخدمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام راميد وتيسير ودعم الأرامل والمطلقات وغير ذلك من البرامج الحكومية ذات الطابع الإجتماعي.

يأتي تصريح مصدرنا، في الوقت الذي سبق فيه لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني الإشارة إلى كون العملية الإحصائية للطبقات الفقيرة والهشة المستهدفة ببرامج الدعم المستقبلي، تندرج في إطار جهود تحسين نظام الإستهداف، في سياق مشروع يمتد على المدى المتوسط، أي فترة 2017-2019 بشراكة مع البنك الدولي، حيث أشار ربان السفينة الحكومية، إلى أن الجهاز التنفيذي للدولة قد شرع في إنجاز مشروع معلوماتي لاستهداف الفئات المستفيدة من مختلف البرامج الإجتماعية، ويتعلق الأمر بالسجل الإجتماعي الموحد الذي يشكل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، أي التي تحقق شروط الإستفادة من الإعانات والبرامج الإجتماعية، ضمانا لحسن استهدافها وخلق التناسق والتناغم بين البرامج المعنية بتحسين معيشة الفقراء بالمغرب.

‫شوف تيفي

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