بالفيديو..هذا جديد السيدة اللي لقاو عندها السحور في إنزكان ﻿

في جديد الفيديو الصادم الذي ظهرت خلاله سيدة وهي تذرف الدموع بعد ضبطها متلبسة بمحاولة نقل رأس خروف به أعمال سحر وشعوذة من إنزكان إلى طانطان، تم الإفراج عنها هي ورفيقتها من طرف المصالح الأمنية بعد

''شوف تيفي''

في جديد الفيديو الصادم الذي ظهرت خلاله سيدة وهي تذرف الدموع بعد ضبطها متلبسة بمحاولة نقل رأس خروف به أعمال سحر وشعوذة من إنزكان إلى طانطان، تم الإفراج عنها هي ورفيقتها من طرف المصالح الأمنية بعد الاستماع لهما.

وحسب ناشري الفيديو فإن السيدتين وخلال الاستماع لهما، أكدتا بأن لا علاقة لهما بالسحر والشعوذة، موضحتين بأن الحقيبة التي تحتوي على رأس الخروف، تعود ملكيتها لسيدة أخرى، طلبت منهما نقلها إلى إنزكان لكنهما لم تكونا على علم بما يوجد داخل الرأس.

وأكد ناشرو الفيديو بأن السيدة التي ظهرت بالفيديو والسيدة المرافقة لها تم إطلاق سراحهما مباشرة بعد الاستماع لهما.