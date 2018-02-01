حصري..الممثلة ثريا جبران مريضة بزاف وسافرت لهولندا للعلاج ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الممثلة المغربية ثريا حبران، أصيبت بوعكة صحية، ما جعلها تغادر أرض الوطن صوب دولة هولندا من أجل الحصول على العلاج.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن الممثلة المغربية ثريا حبران، أصيبت بوعكة صحية، ما جعلها تغادر أرض الوطن صوب دولة هولندا من أجل الحصول على العلاج.

وأوضحت ثريا جبران والتي سبق لها شغل منصب وزيرة الثقافة في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الإثنين، أن حالتها الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة، ولهذا سافرت إلى هولندا للحصول على العلاج.

وأضافت جبران التي كانت تتحدث بطريقة تؤكد مرضها، بأن الوعكة الصحية التي أصيبت بها، كانت على مستوى القلب، مشيرة إلى أنها تتواجد بمنزل ابنتها في هولندا وستضطر للبقاء طيلة شهر مارس بهذا البلد من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية التي سيشرف عليها أطباء هولنديون.