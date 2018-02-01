حصري..أرملة الراحل الطيب الصديقي تعاني أزمة مالية وطاشرون كيطالبها بـ 430 مليون ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ''أمينة'' زوجة الراحل الطيب الصديقي، تعيش أزمة مالية خانقة، قد تجعلها تضطر إلى بيع ''الفيلا'' التي تقطن بها بالبيضاء حتى تنقذ مسرح ''موكادور'' من الضياع.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن ''أمينة'' زوجة الراحل الطيب الصديقي، تعيش أزمة مالية خانقة، قد تجعلها تضطر إلى بيع ''الفيلا'' التي تقطن بها بالبيضاء حتى تنقذ مسرح ''موكادور'' من الضياع.

وكشفت أمينة لـ ''شوف تيفي'' بأن بيع مسرح زوجها الراحل الطيب الصديقي، هو أمر مستعبد ومستحيل بالرغم من الأزمة المالية التي تعانيها، مشيرة إلى أن ''الطاشرون'' المكلف بترميم المسرح، رفع دعوى قضائية وطالبها بمبلغ 430 مليون سنتيم.

وأكدت كذلك أمينة بأن مجلس المدينة رفض منحها الوثائق الخاصة بالمسرح حتى تستطيع استغلاله من أجل تجاوز الأزمة المالية، مبرزة بأن المسرح تعود ملكيته للراحل الطيب الصديقي.