نجم الوداد جاهز لخوض كأس السوبر الإفريقي مازيمبي الكونغولي ﻿

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن لاعب فريق الوداد الرياضي، إسماعيل الحداد سيكون جاهزا لمباراة السوبر الإفريقي يوم السبت المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس ضد تي بي مازيمبي الكونغولي.

''شوف سبور''

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن لاعب فريق الوداد الرياضي، إسماعيل الحداد سيكون جاهزا لمباراة السوبر الإفريقي يوم السبت المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس ضد تي بي مازيمبي الكونغولي.

وكشفت ذات المصادر، أن الفحوصات الطبية التي آجرها، أثبتت أن الاصابة التي تلقاها نجم الفريق الأحمر يوم أمس الأحد خلال مباراة فريقه أمام سريع واد زم برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية، تبقى إصابة خفيفة و لا تدعو إلى القلق.

ويذكر أن إسماعيل الحداد كان قد غادر الملعب خلال المباراة، تاركا مكانه للاعب محمد أولاد، حيث فاز الوداد الرياضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه سريع واد زم.