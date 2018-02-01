محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتبوأ المرتبة الأولى على الصعيد الوطني.. وهذه إحصائيات الملفات المعروضة عليها والأحكام الصادرة منها ﻿

أكــد ''عبد العزيز فتحاوي'' رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن نتائج العمل الجماعي بوأت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المرتبة الأولى على الصعيد الوطني إذ بلغت نسبة المحكوم من المسجل 125 % نهاية

''شـوف تيفي''

أكــد ''عبد العزيز فتحاوي'' رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن نتائج العمل الجماعي بوأت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المرتبة الأولى على الصعيد الوطني إذ بلغت نسبة المحكوم من المسجل 125 % نهاية سنة 2016 ، علما بأن المتعارف عليه أن بلوغ نسبة 104 % فقط يجعل المحكمة في وضعية مريحة .

وأضــاف ''عبد العزيز فتحاوي'' خلال افتتاح السنة القضائية بالدار البيضاء، أنه كلما ارتفعت هذه النسبة فوق المائة فتعني القضاء على المخلف ، ونسبة 125 % تعني أنه تم القضاء على المسجل خلال السنة بكامله وصفي المخلف بنسبة 25 % ، وسنة 2017 بلغت نسبة المحكوم من المسجل 115 % وهي نسبة جد جيدة لأن المخلف تقلص إلى حد كبير .

وبالمقابل أبرز أن هذه السنة على الرائج ككل إذ ارتفعت نسبة المحكوم من الرائج إلى 81 % ، بعد أن كانت 74 % سنة 2016 و 60 % سنة 2015 ، وهذا يعني أن الملفات الرائجة تقلصت إلى حد كبير ، كما أن عدد الملفات المحكومة من طرف كل مستشار بلغ 434 قرارا سنة 2017 ، بعد أن لم يتعد 429 قرارا سنة 2016 ، و385 قرارا سنة 2015 ، وهذا يفسر قلة الملفات حاليا بالمحكمة ، إذ بعد أن كانت الغرفة الاجتماعية مثلا لوحدها تضم رائجا يتجـاوز 15000 ملفـا سنة 2016 ، أضحى يـروج بها فقط 3491 ملفـا .

وزاد أن المحكمة ككل لا يروج بها حاليا إلا 13149 ملفا ، وهو العدد الذي كان بالغرفة الاجتماعية لوحدها وأكثر ، بل إن غرفة حوادث السير يروج أمامها حاليا 110ملفات فقط، وأن الهيئات المدنية لا يتعدى عدد الملفات الرائج أمام كل واحدة منها 300 ملف أو أقل ، وأن الرائج لدى كل مستشار يقل عن 100 ملف ، وهذا أدى إلى أن التأخيـرات لا تتجاوز الشهر أو 21 يوما على أبعـد تقديـر ، وإذا تعلق الأمر بالجواب أو التعقيب فلا تتعدى التأخيرات أسبوعا إلى 15 يوما ، هذا بعد أن كانت الملفات بهذه المحكمة تروج مرة واحدة أو مرتين في السنة .

وأوضح أنه تم القضاء على الملفات المزمنة ما قبل2014 إلا بعض المتعثر منها لعلة إيقاف البث أو في إطار العقل الجنائي ، بل إن بعض الهيئات تحكم ملفات 2017 ولم يتبق لديها إلا ما تعلق بسنتي 2016 و2017 ، وإن قلة الملفات مكنتنا من الاهتمام بالكيف ، إذ تم عقد عدة موائد مستديرة لتوحيد العمل القضائي أولا على مستوى محكمة الاستئناف ، ثم على مستوى محاكم الدائرة ، الكل على ضوء التوجه الرصين لمحكمة النقض ، وانكبت خلية من خيرة القضاة لتجميع ذلك في مجلة صدر عددها الأول مطلع سنة 2017 ، والثانية مطلع هذه السنة وتعنى بنشر قرارات محكمة الاستئناف وما يقابلها من عمل لمحكمة النقض .

وفيما يخص التحديث، أبرز ''فتحاوي'' أنه بلغ التضمين والتحيين 100 % وتطور العمل بقسم التبليغ إذ ارتفعت نسبة الاستدعاءات المبلغة إلى 76 % في المادة المدنية ، كما تطورت مداخيل التنفيذ الزجري من : 3.952.672 درهم سنة 2015 إلى 5.427.692,00 درهم سنة 2017 .

واختتــم قائلا: '' إن تيسير أي عمل إنسانـي ونجاحه هو تكريس لتدبير رباني لقاعدة التقدير والهدي ، فتدبير البشر هو هدي منه تعالى ونجاحه هو من محض تقديـره عز وجل ، هذا لأقول أن لله الأمر من قبل ومن بعد ، وما توفيقـي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ...'' .