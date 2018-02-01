حصري..باحث في علم الاجتماع: ''عذرية المرأة في المجتمع المغربي مابقاتش مهمة في المدن وعند المتعلمين'' ﻿

كشف فؤاد بلمير الباحث في علم الاجتماع، بأن المجتمع المغربي بالرغم من أنه مجتمع ذكوري فإنه بدء في التخلص نوعا ما من جميع المعطيات التي ترتبط بضرورة ''عذرية'' المرأة، وخاصة بالمدن وعند المتعلمين.

''شوف تيفي''

كشف فؤاد بلمير الباحث في علم الاجتماع، بأن المجتمع المغربي بالرغم من أنه مجتمع ذكوري فإنه بدء في التخلص نوعا ما من جميع المعطيات التي ترتبط بضرورة ''عذرية'' المرأة، وخاصة بالمدن وعند المتعلمين.

وأوضح بلمير في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الإثنين، إن المجتمع المغربي هو مجتمع ذكوري، إذ على الرجل أن يكون أول من يلمس زوجته، وهو أمر مترسخ في الثقافة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب وبالرغم من ذلك فهو يعرف تطورات وتحولات والعذرية لدى المرأة لم تعد مهمة بالنسبة للرجل كما كان هو الحال قبل 15 سنة لكنها تبقى حاضرة في الموروث الثقافي للرجل وأيضا للمرأة.

وأضاف بلمير أن الرجل في المجتمع المغربي وإن قبل بعد عذرية زوجته فإنه قد يجعلها يوما ''سبة'' في حال وقوع خلاف بين الأزواج، مبرزا بأن المجتمع المغربي الذكوري ربط المرأة بالعار ولهذا لابد أن تكون محمية ومن المفروض أن تحافظ على العذرية.

وأبرز بلمير أن الرجل عليه أن يطرح على نفسه سؤالا بخصوص دخوله في علاقات جنسية قبل الزواج، ورفضها إذا ما قامت بها المرأة.