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بالصورة... إسماعيل بلمعلم يعود إلى القلعة الخضراء

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 03:11 بالصورة... إسماعيل بلمعلم يعود إلى القلعة الخضراء | سبور
بالصورة... إسماعيل بلمعلم يعود إلى القلعة الخضراء
وقع رسميا إسماعيل بلمعلم عقدا مع الرجاء الرياضي سيحمل بموجبه قميص النادي إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي مع إمكانية تجديد العقد.

''شوف سبور''

وقع رسميا إسماعيل بلمعلم عقدا مع الرجاء الرياضي سيحمل بموجبه قميص النادي إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي مع إمكانية تجديد العقد.

ويعتبر بلمعلم رابع لاعب ينضم للرجاء هذا الموسم ، بعد زكرياء الهلالي، لاعب وسط شباب الريف الحسيمي، وزكرياء حدراف، قائد الدفاع الحسني الجديدي ثم محسن ياجور المهاجم السابق للخور القطري.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أيدت إسماعيل بلمعلم في قضيته ضد إدارة نادي البوغاز بفسخ العقد .

يذكر أن بلمعلم سبق أن حمل ألوان فرق وطنية عديدة أبرزها الرجاء الرياضي، وخليجية منها نادي الوكرة القطري وبني ياس الإماراتي.

 

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إسماعيل بلمعلم الرجاء الرياضي شوف سبور

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