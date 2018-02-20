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صادم وبالصورة..نساء يلعبن وسط الحرم المكي

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 03:06 صادم وبالصورة..نساء يلعبن وسط الحرم المكي | دولي
صادم وبالصورة..نساء يلعبن وسط الحرم المكي
أفاد مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية، عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الساحات بالمسجد الحرام مع مجموعة من النساء؛ كنَّ يلعبن لعبة الأوراق ''الرامي'' في يوم

''شوف تيفي''

أفاد مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية، عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الساحات بالمسجد الحرام مع مجموعة من النساء؛ كنَّ يلعبن لعبة الأوراق ''الرامي'' في يوم الجمعة الماضي بإحدى الساحات الجنوبية للمسجد الحرام.

وحسب موقع ''سبق'' السعودي فقد أوضح المسؤول أن موظفة العنصر النسائي التابع لإدارة الإرشاد والتوجيه قامت بالشرح لهن عن المخالفات عند الجلوس في الساحات، فيما تم تقديم النصح لهن، وعلى الفور تجاوبن في الحال، وأخذن الورق من مكانها، وأكملن جلوسهن في انتظار أقاربهن، وبعد وقت وجيز غادرن الساحات.

وأشار الموقع أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خلال اليومَين الماضيَين صورة لمجموعة من النساء يلعبن اللعبة في الساحات الجنوبية الشرقية من ساحات المسجد الحرام، حيث عبر نشطاء عن استنكارهم اللعب في الأماكن المقدسة وبالتحديد في أطهر البقاع.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الساحات الحرم المكي نساء اللعبة

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