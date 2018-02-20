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هكذا تابع اللاعب السابق لاتحاد طنجة ياسين الشهبي المصاب بالسرطان مباراة فريقه أمام الراسينغ + صور

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 02:32 هكذا تابع اللاعب السابق لاتحاد طنجة ياسين الشهبي المصاب بالسرطان مباراة فريقه أمام الراسينغ + صور | سبور
هكذا تابع اللاعب السابق لاتحاد طنجة ياسين الشهبي المصاب بالسرطان مباراة فريقه أمام الراسينغ + صور
تابع ياسين الشهبي اللاعب السابق لفريق اتحاد طنجة، والذي يعاني حاليا من مرض السرطان، مباراة فريقه أمام الراسينغ البيضاوي من داخل غرفته بمستشفى الشيخ زايد بالرباط.

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تابع ياسين الشهبي اللاعب السابق لفريق اتحاد طنجة، والذي يعاني حاليا من مرض السرطان، مباراة فريقه أمام الراسينغ البيضاوي من داخل غرفته بمستشفى الشيخ زايد بالرباط.

وقال ياسين الشهبي في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك « حمدا لله ياربي استجب لي دعائي ديما اتحاد طنجة ».

هذا وتمكن فريق اتحاد طنجة من خطف الصدارة من الرجاء البيضاوي، عقب فوزه على الراسينغ البيضاوي بهدفين لهدف.

تجدر الإشارة، إلى أن اللاعب الشهبي تكلف بعلاجه مجموعة من المحسنين، ومن جهتها لم تحرك إدارة اتحاد طنجة ساكنا بخصوص اللاعب.

 

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شوف تيفي سبور ياسين الشهبي اتحاد طنجة

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