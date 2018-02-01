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مثير..شوفو شحال لقاو ديال القرقوبي في محطة طنجة

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 02:17 مثير..شوفو شحال لقاو ديال القرقوبي في محطة طنجة | حوادث و حقوق
مثير..شوفو شحال لقاو ديال القرقوبي في محطة طنجة
أسفرت العمليات الأمنية بطنجة، لفرق الشرطة القضائية و الأمن العمومي و فرق الهيئة الحضرية العاملة بداخل المحطة الطرقية، يومه الإثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس بحيازة الأقراص المهلوسة ،

''شوف تيفي''

أسفرت العمليات الأمنية بطنجة، لفرق الشرطة القضائية و الأمن العمومي و فرق الهيئة الحضرية العاملة بداخل المحطة الطرقية، يومه الإثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس بحيازة الأقراص المهلوسة ، حيث ضبط صباح اليوم أحد الأشخاص داخل المحطة متحوزا على 412 قرصا مخدرا من نوع إكستازي كان متوجها بهم لمدينة مراكش حسب تصريحاته .

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني ففي الفترة المسائية، تم توقيف شخص كان متوجها لمدينة الدارالبيضاء و بحوزته 308 أقراص مخدرة، قبل أن يتم مساء يومه الإثنين، من إيقاف شخص آخر متوجه لمدينة الدارالبيضاء و بحوزته 148 قرصا مخدرا .

وأكد المصدر ذاته بأن مجموع المحجوز من الأقراص المخدرة القوية في عمليات أمنية لمصالح ولاية أمن طنجة بالمحطة الطرقية، وصل ل 868 قرصا، حيث سيتم وضع الموقوفون رهن تدبير الحراسة النظرية للبحث معهم حول الموضوع بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .

 

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