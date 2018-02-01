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اعتقال 12 مسؤولا بالجيش والدرك

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 01:58 اعتقال 12 مسؤولا بالجيش والدرك | بوليتيك
اعتقال 12 مسؤولا بالجيش والدرك
أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط، مساء الجمعة الماضي، 12 مسؤولا في الجيش والدرك، الجناح العسكري الجديد بالسجن المحلي 1 بالعرجات، ضواحي سلا، بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، عن طريق

''شوف تيفي''

أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط، مساء الجمعة الماضي، 12 مسؤولا في الجيش والدرك، الجناح العسكري الجديد بالسجن المحلي 1 بالعرجات، ضواحي سلا، بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، عن طريق السماح لمهرب كبير بنقل المخدرات على الصعيد الدولي.

وحسب ما أوردته يومية ''الصباح'' في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن لائحة الموقوفين تضم ''كولونيلا'' يشغل مهمة قائد الفوج السادس عشر لحراسة الحدود، الذي يوجد مقره بطنجة، ومكلفا بحراسة مراكز بحرية، و''قبطانا'' بالفوج ذاته، وثمانية عسكريين برتب مختلفة، ودركيين اثنين.

واستنادا إلى مصدر اليومية فقد حجزت عناصر الفوج السادس عشر المكلف بحراسة الحدود قبل حوالي شهر نصف طن من المخدرات بعرض البحر الأبيض المتوسط كانت في طريقها إلى إسبانيا وبعد أبحاث ميدانية وعلمية تبين وجود شبهات قوية في استغلال مسؤولي الفوج السادس عشر لمهامهم الحساسة المنوطة بهم والسماح لمهربين دوليين بنقل وتهريب مخدر الشيرا خارج أرض الوطن.

 

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المغرب شوف تيفي الدرك الملكي الجناح العسكري سلا المخدرات

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