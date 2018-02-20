فيديو يشعل الفيسبوك..شاب كيبكي وكيضرب راسو: ''وا عباد الله بغاو الدرك مني الرشوة ومدرتش مخالفة وأنا مغربي والله ينصر الملك'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله شاب في حالة هيستيرية، وهو يدعي بأن رجال درك، طالبوه بطريق سيدي إفني برشوة بالرغم من عدم مخالفته لقوانين

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله شاب في حالة هيستيرية، وهو يدعي بأن رجال درك، طالبوه بطريق سيدي إفني برشوة بالرغم من عدم مخالفته لقوانين السير.

وعبر الشاب عن حزنه الشديد، وهو يكشف بأن رجال الدرك، طالبوه برشوة بالرغم من عدم ارتكابه لمخالفة، داعيا الجميع إلى نشر الفيديو، قائلا: '' حنا مكنتحكروش ونتوما معانا والله معانا والملك الله ينصرو معانا والحكارة معندوهم فين يزيدو في البلاد''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو حيث طالب الجميع المسؤلين بفتح تحقيق للكشف عن حقيقة ادعاءات الظاهرين بالفيديو، واصفين التهم الموجهة للدرك بالخطيرة.