اللاعب المغربي أزارو دخل تاريخ الكرة المصرية وحطم هذا الرقم القياسي ﻿

تمكن اللاعب المغربي وليد أزارو المحترف بفريق الأهلى المصري، مساء يومه الإثنين، من دخول تاريخ الكرة المصرية، بتحطيم رقم قياسي خاص بأكثر لاعب عربي سجل بالبطولة المصرية.

''شوف تيفي''

تمكن اللاعب المغربي وليد أزارو المحترف بفريق الأهلى المصري، مساء يومه الإثنين، من دخول تاريخ الكرة المصرية، بتحطيم رقم قياسي خاص بأكثر لاعب عربي سجل بالبطولة المصرية.

وحطم أزارو بعد تسجليه ثنائية مع فريقه الأهلي أمام النصر، ورفعه لرصيد أهداف في الدوري المصري ل 16 هدف، رقما صمد لأكثر من 58 سنة كان بحوزة اليمني علي محسن لاعب الزمالك السابق والذي سجل 14 هدفا موسم 1960-1961.

وليد أزارو في موسمه الأول مع الأهلي، أصبح الهداف التاريخي للاعبين العرب في الدوري المصري، وتمكن من إسكات الأفواه المصرية التي شككت في قدراته وطالبت برحيله.