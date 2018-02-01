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الحموشي يضرب بقوة بالشمال..وهذا ما قرره

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 01:07 الحموشي يضرب بقوة بالشمال..وهذا ما قرره | بوليتيك
الحموشي يضرب بقوة بالشمال..وهذا ما قرره
باشر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني قرارات تأديبية في أقسام مكافحة المخدرات بالشمال، وخاصة بطنجة إذ تم إعفاء عميد من منصبه كرئيس لقسم محاربة المخدرات بولاية أمن

''شوف تيفي''

باشر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني قرارات تأديبية في أقسام مكافحة المخدرات بالشمال، وخاصة بطنجة إذ تم إعفاء عميد من منصبه كرئيس لقسم محاربة المخدرات بولاية أمن طنجة، وألحق بأولاد تايمة نواحي تارودانت من دون مهمة.

ووفق ما أوردته يومية ''المساء'' في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن لجنة تفتيشية خاصة مبعوثة من طرف المدير العام للأمن الوطني، زارت مصالح مختصة في مكافحة المخدرات، وتم الاستماع إلى مسؤولين تحوم حولهم شبهات بتعاملهم مع تجار مخدرات.

ومن المنتظر أن تصدر قرارات جديدة في حق مسؤولين أمنيين بالشمال تم الاستماع إليهم أخيرا في محاضر رسمية من طرف لجن خاصة.

 

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المغرب شوف تيفي المساء طنجة المخدرات الحموشي

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