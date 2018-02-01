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''الكاف'' يعتمد على تقنية الفيديو في كأس السوبر الإفريقي

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 00:59 الكاف يعتمد على تقنية الفيديو في كأس السوبر الإفريقي | سبور
''الكاف'' يعتمد على تقنية الفيديو في كأس السوبر الإفريقي
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تطبيق تقنية الفيديو في مباراة كأس السوبر الإفريقي الذي سيجمع بين الوداد البيضاوي، ومازيمبي الكونغولي، يوم السبت القادم على الساعة الرابعة و النصف عصرا.

''شوف سبور ''

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تطبيق تقنية الفيديو في مباراة كأس السوبر الإفريقي الذي سيجمع بين الوداد البيضاوي، ومازيمبي الكونغولي، يوم السبت القادم على الساعة الرابعة و النصف عصرا.

وعبر الأمين العام للاتحاد الإفريقي عمرو فهمي في تصريح للموقع الرسمي ''للكاف''، عن سعادته بعد إعطاء هيئة « البورد » التابعة للاتحاد الدولي (فيفا) الضوء الأخضر لتجربة هذه التقنية، وقال « إنها لحظة تاريخية بالنسبة الى كرة القدم الإفريقية ».

وأضاف فهمي « أنا فخور أن أرى إفريقيا تأخذ المبادرة وتتبني آخر أنواع التكنولوجيا للمساعدة على تطوير كرة القدم. إنها خطوة كبيرة بالنسبة لكرة القدم الإفريقية، وأنا واثق من أن تأثيرها سيظهر على مختلف المستويات ».
وكان الاتحاد الإفريقي قد اختبر هذه التقنية بشكل محدود في كأس الأمم الإفريقية للمحليين التي جرت بالمغرب مطلع العام الحالي، اعتبارا من دور ربع النهائي.

ويذكر أن مازيمبي توج في ثلاث مناسبات بكأس السوبر الإفريقي، فيما يبحث الوداد البيضاوي عن لقب أول بعد إخفاقه مرتين عامي 1993 و2003.

 

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الوداد البيضاوي كأس السوبر الإفريقي شوف سبور

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