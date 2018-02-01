فضيحة تهز تزنيت..أب مارس الجنس على ابنته الشابة لسنوات طويلة وافتض بكارتها+تفاصيل تدمي القلوب ﻿

اهتزت الجماعة الترابية لبونعمان وبالتحديد منطقة إدعيش بتزنيت، مؤخرا، على وقع فضيحة أخلاقية، تفاصيلها جد صادمة تدمي القلوب، بطلها أب في عقده الخامس، أقدم على افتضاض بكارة ابنته الشابة، بعد سنوات

''شوف تيفي''

اهتزت الجماعة الترابية لبونعمان وبالتحديد منطقة إدعيش بتزنيت، مؤخرا، على وقع فضيحة أخلاقية، تفاصيلها جد صادمة تدمي القلوب، بطلها أب في عقده الخامس، أقدم على افتضاض بكارة ابنته الشابة، بعد سنوات طويلة من ممارسته للجنس معها.

وحسب مصادر محلية فإن فتاة في عقدها الثاني، تقدمت بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي، أكدت من خلالها بأن والدها ومنذ طفولتها كان يستغل غياب أمها لكي يمارس عليها الجنس ما تسبب في افتضاض بكارتها.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بالشكاية، أصدرت مذكرة بحث في حق هذا ''الذئب البشري'' الذي قرر الاختفاء والهروب إلى وجهة غير معلومة.