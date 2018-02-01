مثير..بعد الحوت الأزرق: مغاربة يدمنون على لعبة لاستحضار الجن ﻿

انتشرت في الأيام الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و''يوتيوب'' وغيرها.. فيديوهات مصورة لنشطاء مغاربة يلعبون لعبة ''ويجا'' الشهيرة.

''شوف تيفي''

انتشرت في الأيام الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و''يوتيوب'' وغيرها.. فيديوهات مصورة لنشطاء مغاربة يلعبون لعبة ''ويجا'' الشهيرة.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن فكرة اللعبة، التي شارك فيها عدة ناشطين، تقوم على استحضار الأرواح والجن ومحاولة التواصل معهم. ولم تقف المشاركات في حدود عمرية معينة، بل سرعان ما تناقل اللعبة نشطاء تقل أعمارهم عن سن الرشد.

وأكدت اليومية أن عدة أشخاص ممن جربوا اللعبة، أعربوا على ندمهم الشديد لخوضهم هاته التجربة، التي اعتبروها كابوسا سيظل يلاحقهم إلى الأبد، وذلك بعد الأحداث المخيفة التي عاشوها من تحرك الأشياء وسماعهم لأصوات غريبة.