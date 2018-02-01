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عاجل..عرض فيديوهات وصور مثيرة خلال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 23:57 عاجل..عرض فيديوهات وصور مثيرة خلال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك
عاجل..عرض فيديوهات وصور مثيرة خلال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من مساء يومه الإثنين، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، إلى ظهر يوم غد الثلاثاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من مساء يومه الإثنين، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، إلى ظهر يوم غد الثلاثاء.

وأوضح الموفد بأن نهاية الجلسة، عرفت مواصلة الاستماع للمعتقل محمد الأصريحي، حيث واجهه القاضي بعشرات الصور والفيديوهات والتدوينات وأيضا المقالات التي كان ينشرها على موقعه الإلكتروني، بالإضافة إلى فيديوهات مباشرة كان يتكلف بتصويرها.

وأضاف الموفد بأن القاضي، عرض على المعتقل صورة للافتة كُتبت عليها عبارة ''الريف لن تركع''، ما جعل محمد كروط محامي الطرف المدني، يوجه مجموعة من الأسئلة للأصريحي، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية بينه وبين هيئة الدفاع عن المعتقلين التي وصفت طريقته في طرح الأسئلة بالاستفزازية، ليدخل القاضي على الخط، قائلا: '' هذا هو كروط.. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه''.

وأبرز الموفد بأن ممثل النيابة العامة، علق حول مجريات جلسة اليوم والتمس رفض جميع الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين، قبل أن يقرر القاضي تأجيل أشغال الجلسة ليوم غد الثلاثاء.

 

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة القاضي المعتقلين الأصريحي الزفزافي

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