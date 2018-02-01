عاجل..فاجعة تهز المحمدية ﻿

عاشت الجماعة القرویة بني یخلف، التابعة لعمالة المحمدیة، مساء يومه الإثنين، على وقع خبر صادم، يتمثل في انتحار طفل شنقا داخل منزل أسرته.

"شوف تيفي"

عاشت الجماعة القرویة بني یخلف، التابعة لعمالة المحمدیة، مساء يومه الإثنين، على وقع خبر صادم، يتمثل في انتحار طفل شنقا داخل منزل أسرته.

وحسب مصادر محلية فقد عثر على الطفل البالغ من العمر قيد حياته 13 سنة، جثة هامدة وهو معلق إلى سقف غرفة بمنزل أسرته، ليتم إبلاغ السلطات ومصالح الدرك الملكي.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات انتحار الطفل والذي ما يزال مجهولا، بينما تم نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية لإخضاعها للتشريح الطبي.