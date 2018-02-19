بالـــصورة..بــعد الزي النظامي..تجهيزات و اكسسوارات جديدة لرجال الحموشي وهاكيفاش غادي تْعرفو علىى هويات موظفي الشرطة ﻿

استكمالا لعملية باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، حول تزويد ضباط الأمن العاملين بفرق السير والجولان بالتجهيزات الوظيفية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني

شـــوف تيفي:

استكمالا لعملية باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، حول تزويد ضباط الأمن العاملين بفرق السير والجولان بالتجهيزات الوظيفية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستشرع، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، في تعميم القبعات النظامية وشارات الكتف الجديدة، على ضباط الأمن العاملين بمصالح الهيئة الحضرية وفرق التدخل السريع والفرق المتنقلة للمحافظة على النظام، وذلك على غرار زملائهم في شرطة المرور، والذين ارتدوا هذه الأزياء الوظيفية في وقت سابق.

و كما توصلت به "شوف تيفي" ، تتمتع القبعة الوظيفية الجديدة والشارات الملحقة بها، بمواصفات ومميزات جمالية حديثة، تجمع بين استعمال مواد أولية عالية الجودة، واعتماد علامات بصرية تسمح بالتعريف برتبة موظفي الشرطة انطلاقا من القبعة، والتي أضحت تحمل نفس الرتبة المتواجدة بشارات الكتف، وذلك بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد أطلقت في 11 يناير 2017 أكبر عملية لتحديث وتغيير الزي النظامي لموظفيها، والتي شملت أزياء جميع التشكيلات الأمنية والإكسسوارات الملحقة بها، قبل أن تشمل في بداية السنة الجارية الزي النظامي لموظفي الشرطة العاملين بالأمن الملكي.