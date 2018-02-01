حارس مرمى الرجاء جراو عليه من الدار وقاطع التداريب وهذه هي الأسباب الصادمة ﻿

يقاطع محمد بوعميرة الحارس الثاني للرجاء البيضاوي تداريب الفريق بسبب الحالة المزرية التي يعيشها وعدم قدرته على تحمل مصاريف التنقل إلى مركب الوازيس لإجراء حصصه التدريبية.

شوف سبور

يقاطع محمد بوعميرة الحارس الثاني للرجاء البيضاوي تداريب الفريق بسبب الحالة المزرية التي يعيشها وعدم قدرته على تحمل مصاريف التنقل إلى مركب الوازيس لإجراء حصصه التدريبية.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فإن اللاعب طرد من السكن الذي خصصه له فريق الرجاء ما فرض عليه العودة إلى مسقط رأسه في انتظار تسوية وضعيته المالية لتحمل مصاريف المعيشة بالبيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن صاحب المسكن الذي كان يأوي بوعميرة اضطر إلى طرده بسبب تأخر الفريق في دفع الأقساط الشهرية ما فرض على اللاعب العودة إلى مسقط رأسه ومقاطعة التداريب.

تجدر الإشارة، إلى أن بوعميرة تعاقد مع الرجاء قادما من شباب الريف الحسيمي خلال الانتقالات الشتوية الماضية.