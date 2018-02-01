 اعترافا بأنشطة التدقيق الداخلي لحساباتها.. العمران تُتوج بشهادة المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية ﻿
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اعترافا بأنشطة التدقيق الداخلي لحساباتها.. العمران تُتوج بشهادة المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 21:48 اعترافا بأنشطة التدقيق الداخلي لحساباتها.. العمران تُتوج بشهادة المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية | اقتصاد
اعترافا بأنشطة التدقيق الداخلي لحساباتها.. العمران تُتوج بشهادة المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية
حصلت مجموعة العمران على شهادة الإشهاد من المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية ''إيفاسي''، كتتويج على أنشطة التدقيق الداخلي لحساباتها، وذلك وفقا للمرجعية المهنية للتدقيق الداخلي ''RPAI'' لسنة 2015،

شـــوف تيفي:

حصلت مجموعة العمران على شهادة الإشهاد من المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية "إيفاسي"، كتتويج على أنشطة التدقيق الداخلي لحساباتها، وذلك وفقا للمرجعية المهنية للتدقيق الداخلي "RPAI" لسنة 2015، المستمدة من المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي للحسابات الصادرة عن معهد المدققين الداخليين.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن شركة العمران، يومه الإثنين،أن اعتماد أنشطة التدقيق الداخلي لحسابات مجموعة العمران، يندرج ضمن المشروع الإستراتيجي "كاب 2020" الرامي إلى تحديث نظام إدارة المجموعة وتعزيز مبادىء الحكامة الجيدة، حيث أشار المصدر ذاته، إلى أن الحصول على شهادة لأنشطة التدقيق الداخلي للحسابات من قبل المعهد الفرنسي "إيفاسي"، يتطلب احترام 25 شرطا أساسيا، يتجسد في 100 شرط مفصل للمرجعية المهنية للتدقيق الداخلي RPAI، تتمحور حول 6 ركائز هي موقع أنشطة تدقيق الحسابات، التخطيط والقيادة، برنامج "الحكامة والمخاطر والمطابقة"، المهنية، الأداء وسيرورة تدقيق الحسابات.

ودكر البلاغ أن عملية إصدار الشهادات لأنشطة تدقيق الحسابات، قد بدأت في أواخر سنة 2015، بإجراء تقييم ما قبل المراجعة الفعلية للحسابات من أجل تحديد مجالات التحسين، ومن ثمة وضع خارطة طريق تؤدي إلى إصدار شهادة المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية، كما تؤكد الشهادة التي حصلت عليها شركة العمران، أن أنشطة المراقبة الداخلية للمجموعة تخضع لمعايير صارمة من حيث الإستقلالية والكفاءة، وأنها تسهم في التحسين المستمر للعمليات الإجرائية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمران انخرطت منذ سنة 2011 في سيرورة تحسين الحكامة، التي ترمي إلى تحقيق شفافية أكبر، كما تندرج ضمن مبدأ المسؤولية بالمحاسبة، إذ يعد هذا الإعتراف الدولي ضمانة إضافية لمهنية المجموعة، كما يعكس إرادتها المعلنة لملاءمة أنشطة التدقيق والرقابة الداخلية مع المعايير الدولية، حيث تم الشروع في تنفيذ مشروع إصدار الشهادات الخاصة بأنشطة التدقيق الداخلي للحسابات من طرف رئيس وأعضاء الإدارة الجماعية لشركة العمران في إطار العديد من ورشات التحديث وتعزيز أفضل الممارسات الجيدة في مجال الحكامة والتدبير.

ويعد معهد إيفاسي للإشهاد، منظمة جمعوية مرجعية في فرنسا وأوروبا في مجال مواكبة وتقييم الشهادات المعترف بها من قبل الإتفاق الإطار مع معهد المدققين الداخليين الدوليين، كما يتمتع المعهد بشرعية دولية قوية، كما يقدم جميع الضمانات اللازمة لضمان مواكبة إصدار الشهادات باستقلالية ونزاهة، علما أنه مدعوم من طرف هيئة غير ربحية تمثل حوالي 1000 منظمة و 5000 عضو مميز ومهني، في الوقت الذي يسلم معهد إيفاسي للإشهاد علامة الجودة والأداء إلى إدارات التدقيق الداخلي للحسابات التي تطبق 25 متطلبا ثابتا و ملموسا للإطار المرجعي المهني للتدقيق الداخلي.

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شوف تيفي المغرب تطبيق العمران إشهاد حسابات التدقيق إيفاسي

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