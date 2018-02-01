عاجل..هذا ما تقرر في حق قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية تم اعتقاله بتطوان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بمدينة، تطوان، وضعت نائب أمين مال الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالمضيق، تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معه.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بمدينة، تطوان، وضعت نائب أمين مال الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالمضيق، تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معه.

وأوضح المصدر ذاته أن القيادي البارز في حزب المصباح، والذي تم اعتقاله بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، سيتم نقله غدا إلى مدينة الناظور من أجل تسليمه للشرطة القضائية بسبب صدور مذكرة بحث في حقه.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف سيتم نقله إلى مدينة الناظور بعد توصل الشرطة القضائية بنفس المدينة بشكاية تفيد بأن قيادي حزب المصباح أصدر شيكا بدون رصيد تصل قيمته ل 50 ألف درهم.