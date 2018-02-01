جمهور الجيش مهدد بعقوبات بسبب الشهب النارية ﻿

أصبح فريق الجيش الملكي، مهددا بعقوبات تأديبية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم، وذلك بعد استعمال جماهيره للشهب النارية، خلال المباراة التي جرت يوم أمس بين الجيش الملكي و الرجاء الرياضي برسم

"شوف سبور"

أصبح فريق الجيش الملكي، مهددا بعقوبات تأديبية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم، وذلك بعد استعمال جماهيره للشهب النارية، خلال المباراة التي جرت يوم أمس بين الجيش الملكي و الرجاء الرياضي برسم الدوة 17 من البطولة الاحترافية، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط .

وكانت الجماهير العسكرية قد أشعلت الشهب النارية و رمتها على أرضية الملعب، الشيء الذي قد يعرض الفريق إلى عقوبات من طرف لجنة الانضباط والتأديب التابعة للجامعة.

ويذكر أن المباراة التي جمعت الرجاء الرياضي و الجيش الملكي، قد انتهت بفوز العساكر بهدفين مقابل هدف واحد.