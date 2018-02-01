جمهور الجيش مهدد بعقوبات بسبب الشهب النارية ﻿

"شوف سبور"
أصبح فريق الجيش الملكي، مهددا بعقوبات تأديبية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم، وذلك بعد استعمال جماهيره للشهب النارية، خلال المباراة التي جرت يوم أمس بين الجيش الملكي و الرجاء الرياضي برسم الدوة 17 من البطولة الاحترافية، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط .
وكانت الجماهير العسكرية قد أشعلت الشهب النارية و رمتها على أرضية الملعب، الشيء الذي قد يعرض الفريق إلى عقوبات من طرف لجنة الانضباط والتأديب التابعة للجامعة.
ويذكر أن المباراة التي جمعت الرجاء الرياضي و الجيش الملكي، قد انتهت بفوز العساكر بهدفين مقابل هدف واحد.