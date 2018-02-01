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عاجل..مصور ناصر الزفزافي يكشف عن هذه الحقائق

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 20:39 عاجل..مصور ناصر الزفزافي يكشف عن هذه الحقائق | بوليتيك
عاجل..مصور ناصر الزفزافي يكشف عن هذه الحقائق
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي يستمع في هذه اللحظات من يومه الإثنين، للمعتقل ''محمد الأصريحي''، بعد أن عرض عليه مجموعة من الفيديوهات والتي ظهر بها إلى

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي يستمع في هذه اللحظات من يومه الإثنين، للمعتقل "محمد الأصريحي"، بعد أن عرض عليه مجموعة من الفيديوهات والتي ظهر بها إلى جانب ناصر الزفزافي.

وأوضح الموفد بأن القاضي عرض في البداية مقطع فيديو، ظهر خلاله الأصريحي وهو يلتقط صورا لاحتجاجات الحسيمة ويركز على ناصر الزفزافي، ليوجه له القاضي مجموعة من الأسئلة حول الأسباب التي دفعته للتركيز على الزفزافي.

وأكد الموفد بأن الأصريحي وخلال رده على أسئلة القاضي، قال إنه يشتغل في مجال الصحافة والإعلام منذ 10 سنوات وقد أسس جريدة ورقية أسبوعية تسمى أخبار الريف والتي تم تسجيلها قانونيا بمحكمة الحسيمة، وأسس موقعا إلكترونيا أطلق عليه اسم "ريف ناو" والذي تم تأسيسه على حد تعبيره حينما لم يكن هناك قانون منظم لعمل المواقع.

وأشار الموفد إلى أن القاضي وجه سؤالا للأصريحي بخصوص توفره على بطاقة الصحافة المهنية، فأكد هذا الأخير عدم توفره عليها، قبل أن يؤكد بأن تصويره للزفزافي والاحتجاجات، جاء من أجل البحث عن السبق الصحفي ومن أجل الحصول على مصدر الرزق.

وأبرز الموفد بأن القاضي، عرض فيديو، ظهر خلاله الأصريحي وهو يصور نساء ترتدين البياض، وفيديو آخر يُظهر ما يسمى بـ "الطنطنة"، قبل أن يوجه له سؤالا بخصوص تعامله مع صحافي فرنسي، حيث أكد الأصريحي تزويده لصحافيين يعملون بالوكالة الفرنسية للأنباء بمجموعة من الصور، مقابل منحه حوارا أجرته الوكالة الفرنسية مع محمد اليعقوبي والي الجهة حتى يضعه في موقعه "ريف ناو".

 وفي موضوع آخر، وجه القاضي للمعتقل الأصريحي مجموعة من الأسئلة بخصوص القيام بكراء سيارة باسمه لصالح ناصر الزفزافي وهو الأمر الذي نفاه المعتقل.

 

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المغرب شوف تيفي الأصريحي الزفزافي المعتقل

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