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خطير..إمام يغتصب أطفالا داخل مسجد نواحي تمارة

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 19:16 خطير..إمام يغتصب أطفالا داخل مسجد نواحي تمارة | حوادث و حقوق
خطير..إمام يغتصب أطفالا داخل مسجد نواحي تمارة
اهتزت تمارة على وقع فضيحة جنسية بطلها إمام في الخمسينات من العمر حول مسجدا بدوار أولاد بناصر الجنوبية إلى فضاء لممارساته الجنسية على أطفال دون الثامنة من العمر يعلمهم حفظ القرآن.

شوف تيفي

 اهتزت تمارة على وقع فضيحة جنسية بطلها إمام في الخمسينات من العمر حول مسجدا بدوار أولاد بناصر الجنوبية إلى فضاء لممارساته الجنسية على أطفال دون الثامنة من العمر يعلمهم حفظ القرآن.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فإن الإمام ضبط متلبسا بممارسة شذوذه على طفل داخل المسجد من قبل سكان الدوار وأن عدد ضحاياه بلغ ستة بعد أن تقدم والدا طفلين بشكاية ضده أثناء تعميق البحث من قبل الشرطة القضائية إضافة إلى ثلاث نسوة تقدمن بشكايات أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط يومه الإثنين، معززة بشهادات طبية تؤكد هتك عرض أبنائهن.

 وأَضافت المصادر ذاتها، أن هؤلاء الأطفال تحدثوا لأبائهم عن سلوكات مشينة يمارسها الإمام في حقهم لدرجة أنه يأمرهم بالجلوس على فخذيه حسب قولهم.

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شوف تيفي حوادث إمام يغتصب أطفال مسجد تمارة

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