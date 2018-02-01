انفراد: تدخلات تُعيد بنحليب للتداريب وغاريدو متردد ﻿

باشرت مجموعة من فعاليات فريق الرجاء الرياضي، صباح اليوم الإثنين اتصالاتها برئيس الفريق سعيد حسبان من أجل مطالبته بالتدخل لإعادة المهاجم محمود بنحليب لتداريب الفريق الأخضر.

شــــوف تيفي:

باشرت مجموعة من فعاليات فريق الرجاء الرياضي، صباح اليوم الإثنين اتصالاتها برئيس الفريق سعيد حسبان من أجل مطالبته بالتدخل لإعادة المهاجم محمود بنحليب لتداريب الفريق الأخضر.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن منخرطين ولاعبين سابقين طالبوا حسبان بالتدخل الفوري لإعادة بنحليب إلى تشكيلة الفريق بعدما اتضح أن التركيبة البشرية تعاني نقصا كبيرا خصوصا في خط الهجوم.

وقالت المصادر ذاتها، إن حسبان نقل مطلب الفعاليات الرجاوية للمدرب غاريدو، مبرزة في السياق نفسه أن الإطار الإسباني بدا مترددا في حسم الموضوع.