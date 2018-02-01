عاجل..سعد الدين العثماني خلال توقيع ميثاق الأغلبية: ''الملك عين رئيس حكومة واحد.. والحكومة برأس واحد وليس برأسين'' ﻿

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قبل قليل من يومه الإثنين، في كلمته التي ألقاها بمناسبة توقيع ميثاق الأغلبية، أن الملك محمد السادس عين رئيس حكومة واحد، وبالتالي فالحكومة لها رأس واحد وليس

''شوف تيفي''

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قبل قليل من يومه الإثنين، في كلمته التي ألقاها بمناسبة توقيع ميثاق الأغلبية، أن الملك محمد السادس عين رئيس حكومة واحد، وبالتالي فالحكومة لها رأس واحد وليس رأسين.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' إلى مركز استقبال الندوات التابع لوزارة التجهيز بحي الرياض بالرباط، فإن رئيس الحكومة، أوضح على أنه هو الرجل الأول في حكومته، وأكد على أن التحالف بين أحزاب الأغلبية الحكومية سيتواصل حتى تنتهي ولاية الحكومة.

وأكد الموفد بأن اجتماع توقيع ميثاق ‏الأغلبية، يعرف حضور كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى حضور مجموعة من وزاء حكومة العثماني.