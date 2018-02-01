صادم..طفل فقير ويتيم تعرض للاغتصاب ضواحي مراكش: عطاه درهم وتكرفس عليه في الخلاء+تفاصيل جد مؤلمة ﻿

مرة أخرى، اهتزت جماعة أوريكة بإقليم الحوز، ضواحي مراكش، مؤخرا، على وقع خبر صادم، بطله شخص في عقده الرابع، أقدم على اغتصاب طفل يتيم الأب يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن استدرجه بمنحه بعض الدراهم.

"شوف تيفي"

مرة أخرى، اهتزت جماعة أوريكة بإقليم الحوز، ضواحي مراكش، مؤخرا، على وقع خبر صادم، بطله شخص في عقده الرابع، أقدم على اغتصاب طفل يتيم الأب يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن استدرجه بمنحه بعض الدراهم.

وحسب مصادر محلية فإن أسرة الضحية، تقدمت بشكاية لمركز الدرك الملكي بأوريكة، تفيد بأن المعني بالأمر، استغل فقر الطفل، واستدرجه إلى منطقة خلاء مقابل منحه بعض الدراهم، قبل أن يعمد إلى اغتصابه بطريقة بشعة.

وأكدت ذات المصادر أن أسرة الضحية، تقدمت إلى جانب الشكاية بشهادة طبية، تؤكد تعرض الطفل إلى الاغتصاب، مشيرة إلى أن المعني بالأمر لم يتم بعد إيقافه.